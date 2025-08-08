https://ria.ru/20250808/afgan-2034211208.html

Почему прогноз афганского математика — это главный кошмар Запада

Почему прогноз афганского математика — это главный кошмар Запада - РИА Новости, 08.08.2025

Почему прогноз афганского математика — это главный кошмар Запада

Когда афганский математик заявляет, что Россия обгонит США в технологиях, а Америку разорвет гражданская война, это звучало как фантастика. Но что, если за... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T19:00:00+03:00

2025-08-08T19:00:00+03:00

2025-08-08T19:00:00+03:00

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906187606_0:154:3101:1898_1920x0_80_0_0_695f40850df244d5fafb724c6abcb599.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Когда афганский математик заявляет, что Россия обгонит США в технологиях, а Америку разорвет гражданская война, это звучало как фантастика. Но что, если за эмоциональными заявлениями "нового Нострадамуса" скрываются вполне рациональные системные наблюдения? Стоит ли воспринимать всерьез человека, который предсказал распад СССР и 11 сентября? И главное — есть ли в его формулах зерно истины, которое стоит рассмотреть без мистического флера?Цифровой пророк с афганскими корнямиМохаммед Сидик Кодамани, известный как Сидик Афган, — фигура одновременно экзотическая и загадочная. Афганский математик, называющий себя "Нострадамусом XXI века", строит свои прогнозы на основе числовых циклов и исторических закономерностей. Главная его теория — 40-летние исторические периоды: 1905, 1945, 1985, 2025 годы как точки глобальных переломов.Скептики справедливо указывают, что конкретные формулы Афган не публикует, предпочитая туманные формулировки о "математических расчетах". Но даже критики признают: некоторые его предсказания были на удивление точными. Распад СССР он предрек заранее, хотя и ошибся с количеством республик. Теракты 11 сентября и пандемию коронавируса тоже числит среди своих попаданий.Вопрос в том, случайность это или система? И стоит ли анализировать не мистическую составляющую его прогнозов, а их практическую логику?Россия против США: формула технологического реваншаЦентральный тезис афганского математика звучит провокационно: Россия должна обойти США в ключевых технологиях и стать новым мировым лидером. В интервью на НТВ в программе "Прямой эфир" Афган предсказал, что развернется "технологическая война, которая будет вестись через интернет и мобильные устройства". Россия, по его словам, станет лидером, обойдя США в IT и кибертехнологиях: "Это будет научная война, технологическая война, соперничество в космосе".Америку же ждет более драматичный сценарий. Еще в 2023 году Афган заявил: "В 2025 году переломный этап. Америки как великой державы не будет. В 2027 году американской державы не будет".На первый взгляд — чистая фантастика. США тратят на исследования и разработки 700 миллиардов долларов в год против российских 50. Американские технологические гиганты доминируют в искусственном интеллекте, полупроводниках, квантовых вычислениях. Силиконовая долина остается Меккой инноваций.Но Афган делает ставку не на ресурсы, а на системную эффективность. По его логике, санкции заставили Россию перестать полагаться на западные технологии и запустить форсированную разработку собственных. "Когда человеку перекрывают кислород, организм начинает работать в аварийном режиме", — объясняет он.Три невидимых преимущества против очевидной силыЕсли отбросить мистику и взглянуть трезво, в логике Афгана есть рациональные зерна. Россия действительно обладает несколькими системными преимуществами, которые в условиях кризиса могут оказаться решающими.Централизация против корпоративной анархии. В США технологический сектор — это вотчина частных корпораций. Google, Apple, Microsoft, Amazon — это, по сути, независимые цифровые "государства" со своими законами, кибербезопасностью и внешней политикой. Они воюют друг с другом, лоббируют свои интересы и часто действуют вопреки интересам государства. Илон Маск с его Starlink — яркий пример: он может "включить" или "выключить" связь для целой армии, и Белый дом ничего не может с этим поделать.Россия же выстраивает жесткую "цифровую вертикаль". От платежной системы "Мир" до контроля над рунетом — ключевые проекты находятся под государственным контролем. Когда нужно, вся система мобилизуется как единый кулак.Мотивация выживания против рыночной логики. Американские компании развивают технологии ради прибыли. Россия — ради выживания. Когда на кону стоит существование государства, мобилизационный потенциал может творить чудеса.Национальная консолидация против "войны культур". Внешнее давление сплотило российское общество вокруг идеи суверенитета. В США же "синие" и "красные" штаты не могут договориться о базовых ценностях, не говоря уже о единой технологической стратегии.Ниши, где Россия уже впередиВ некоторых областях российские технологии демонстрируют явные прорывы. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал" опережают американские аналоги. Системы радиоэлектронной борьбы типа "Красуха" демонстрируют эффективность против современного западного оружия.В кибервойне российские хакеры работают как единая сплоченная команда, координируемая спецслужбами. Американская же киберзащита страдает от разобщенности федеральных агентств и частных подрядчиков. "Росатом" строит 22% мировых ядерных реакторов, пока США спорят об экологических нормах.Даже в космосе надежные "Союзы" продолжают летать, когда частные американские компании зависят от капризов таких одиночек, как Маск.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире