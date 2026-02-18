"Монако" проиграл "ПСЖ" в матче плей-офф ЛЧ, Головина удалили

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Монако" с российским полузащитником Александром Головиным в составе проиграл французскому "ПСЖ" с российским вратарем Матвеем Сафоновым в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Монте-Карло и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Дубль у хозяев оформил Фоларин Балоган (1-я, 18-я минуты). У "ПСЖ" отличились Дезире Дуэ (29, 67) и Ашраф Хакими (41). На 22-й минуте португальский полузащитник парижан Витинья не смог реализовать 11-метровый удар.
17 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
01’ • Фоларин Балогун
18’ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
29’ • Дезире Дуэ
(Брадли Баркола)
41’ • Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
67’ • Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
Головин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей на Балогана при первом взятии ворот. На 46-й минуте россиянин получил прямую красную карточку за фол на Витинье. Сафонов сыграл в пятом матче "ПСЖ" подряд после восстановления от перелома руки.
Ответная встреча пройдет в Париже 25 февраля.