"Монако" проиграл "ПСЖ" в матче плей-офф ЛЧ, Головина удалили

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Монако" с российским полузащитником Александром Головиным в составе проиграл французскому "ПСЖ" с российским вратарем Матвеем Сафоновым в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Монте-Карло и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Дубль у хозяев оформил Фоларин Балоган (1-я, 18-я минуты). У "ПСЖ" отличились Дезире Дуэ (29, 67) и Ашраф Хакими (41). На 22-й минуте португальский полузащитник парижан Витинья не смог реализовать 11-метровый удар.

Головин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей на Балогана при первом взятии ворот. На 46-й минуте россиянин получил прямую красную карточку за фол на Витинье. Сафонов сыграл в пятом матче "ПСЖ" подряд после восстановления от перелома руки.