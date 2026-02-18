Рейтинг@Mail.ru
"Монако" проиграл "ПСЖ" в матче плей-офф ЛЧ, Головина удалили
Футбол
 
00:56 18.02.2026
"Монако" проиграл "ПСЖ" в матче плей-офф ЛЧ, Головина удалили
"Монако" проиграл "ПСЖ" в матче плей-офф ЛЧ, Головина удалили
2026-02-18T00:56:00+03:00
2026-02-18T00:56:00+03:00
https://ria.ru/20260217/futbol-2075073080.html
"Монако" проиграл "ПСЖ" в матче плей-офф ЛЧ, Головина удалили

"Монако" проиграл "ПСЖ" в матче плей-офф Лиги чемпионов, Головина удалили

© Getty Images / Simone Arveda - UEFAФутболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Монако" с российским полузащитником Александром Головиным в составе проиграл французскому "ПСЖ" с российским вратарем Матвеем Сафоновым в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Монте-Карло и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Дубль у хозяев оформил Фоларин Балоган (1-я, 18-я минуты). У "ПСЖ" отличились Дезире Дуэ (29, 67) и Ашраф Хакими (41). На 22-й минуте португальский полузащитник парижан Витинья не смог реализовать 11-метровый удар.
Лига чемпионов УЕФА
17 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Монако
2 : 3
ПСЖ
01‎’‎ • Фоларин Балогун
(Александр Головин)
18‎’‎ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
29‎’‎ • Дезире Дуэ
(Брадли Баркола)
41‎’‎ • Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
67‎’‎ • Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Головин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей на Балогана при первом взятии ворот. На 46-й минуте россиянин получил прямую красную карточку за фол на Витинье. Сафонов сыграл в пятом матче "ПСЖ" подряд после восстановления от перелома руки.
Ответная встреча пройдет в Париже 25 февраля.
Эпизод матча Галатасарай против Ювентуса - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Галатасарай" обыграл "Ювентус" в матче плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 22:43
 
Футбол Спорт Витинья (2000) Александр Головин Матвей Сафонов Монако Лига чемпионов 2025-2026 Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
