В "ЛизаАлерт" расширили поиск пропавших в Петербурге сестер на 15 регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Поиск пропавших в Петербурге 9 февраля двух сестер распространен, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, еще на 13 регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского отряда "Лиза Алерт".
Двенадцатого февраля в пресс-службе петербургского отряда поисковиков сообщили РИА Новости о поступлении 9 февраля заявки на поиск 11-летней и 18-летней сестер из Санкт-Петербурга от их отца. В оперативных службах уточнили, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте "Царская империя" в Ульяновской области, информация проверяется. Следователи ведут проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей, о ее ходе будет доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
"Поиск 11-летней и 18-летней сестер продолжается. Кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, он расширен на несколько регионов: Новгородская, Ульяновская, Псковская, Костромская, Владимирская, Нижний Новгород, Волгоград, Рязань, Новосибирск, Ярославль, Вологда, Тверь, Москва и Московская область", - сказала пресс-секретарь отряда Евгения Цинклер.
Ранее в СМИ получила распространение видеозапись, сделанная после пропажи сестер. На ней 18-летняя девушка говорит, что вольна проживать где хочет и с кем хочет, что отец "заставлял их пользоваться документами и школьной карточкой". Также на видео рядом с ней находятся младшая сестра и мать.