В "ЛизаАлерт" расширили поиск пропавших в Петербурге сестер на 15 регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Поиск пропавших в Петербурге 9 февраля двух сестер распространен, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, еще на 13 регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского отряда "Лиза Алерт".

Ранее в СМИ получила распространение видеозапись, сделанная после пропажи сестер. На ней 18-летняя девушка говорит, что вольна проживать где хочет и с кем хочет, что отец "заставлял их пользоваться документами и школьной карточкой". Также на видео рядом с ней находятся младшая сестра и мать.