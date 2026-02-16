Мхитарян объяснил тренеру, почему не хочет возвращаться в сборную Армении

ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян, объявивший в марте 2022 года о прекращении выступления за сборную Армении, в беседе с главным тренером национальной команды Егише Меликяном заявил, что сосредоточен только на клубной карьере, сообщается на странице Футбольной федерации Армении в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).