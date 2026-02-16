Рейтинг@Mail.ru
Мхитарян объяснил тренеру, почему не хочет возвращаться в сборную Армении
15:15 16.02.2026
Мхитарян объяснил тренеру, почему не хочет возвращаться в сборную Армении
Мхитарян объяснил тренеру, почему не хочет возвращаться в сборную Армении - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Мхитарян объяснил тренеру, почему не хочет возвращаться в сборную Армении
Полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян, объявивший в марте 2022 года о прекращении выступления за сборную Армении, в беседе с главным тренером... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/futbol-2074575714.html
Мхитарян объяснил тренеру, почему не хочет возвращаться в сборную Армении

Футболист Мхитарян сообщил тренеру сборной Армении, что сосредоточен на клубе

ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян, объявивший в марте 2022 года о прекращении выступления за сборную Армении, в беседе с главным тренером национальной команды Егише Меликяном заявил, что сосредоточен только на клубной карьере, сообщается на странице Футбольной федерации Армении в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Отмечается, что встреча Мхитаряна и Меликяна состоялась после субботнего матча чемпионата Италии "Интер" - "Ювентус" (3:2). 37-летний армянский полузащитник в этой игре остался в запасе.
«
"Мхитарян подтвердил, что на данном этапе сосредоточен исключительно на клубной карьере", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Меликян и Мхитарян также обсудили ряд вопросов, касающихся как европейского, так и армянского футбола.
Мхитарян в разные годы играл за ереванский "Пюник", украинские "Металлург" и "Шахтер", немецкую "Боруссию" из Дортмунда, английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", итальянскую "Рому. Перешел на правах свободного агента в "Интер" летом 2022 года. В составе сборной Армении забил 32 мяча, что является рекордным показателем.
Футбол
 
