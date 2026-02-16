Лондону придется распрощаться со своей северной колонией

Шотландия начинает новый поход за независимость от британской короны. Во всяком случае, именно так пытается представить очередные выборы регионального парламента правящая там Шотландская национальная партия (ШНП). На днях лидер этой партии Джон Суинни, официально объявив начало избирательной кампании, начал ее с заявления: "Шотландии нужен свежий старт с независимостью". И он торжественно пообещал, что получение его партией большинства в Холируде (как неофициально именуют тамошний парламент) будет означать провозглашение нового референдума.

Есть ли на это шансы? Лондонские политики, представляющие мейнстрим, в один голос кричат, что нет. После референдума 2014 года, когда правдами и неправдами, приложив колоссальные усилия, Лондон добился нужного результата, тогдашний консервативный премьер-министр Дэвид Кэмерон торжественно провозгласил, что подобный референдум можно проводить "раз в поколение". Эту же фразу повторяют сейчас и представители лейбористского правительства, заявляя, что не позволят Суинни организовать референдум в случае его победы на майских выборах.

Но бывший стратег шотландских лейбористов Пол Синклер, который во многом стоял за успехом кампании юнионистов в 2014-м, на днях выразил опасение по поводу того, что ШНП сможет заключить сделку с одной из партий в будущем составе Холируда и все-таки провести повторный референдум. "В итоге мы выйдем из состава Соединенного Королевства, не имея при этом четкого видения будущего Шотландии", — заключил Синклер.

То есть в результатах этого референдума противник независимости Шотландии, судя по его ответу, уже не особо сомневается. Надо подчеркнуть, что после 2014-го наметилась довольно стойкая тенденция на снижение уровня сепаратизма в регионе. Львиная доля опросов с 2021 по 2024 год демонстрировала, что идея независимости находится в значительном меньшинстве. Но вот с прошлого года появилась прямо противоположная тенденция. И проведенный недавно опрос выявил уже довольно значительное большинство сторонников отделения от королевства: 53 против 47 процентов. Правда, при большом количестве неопределившихся избирателей.

Чем вызваны подобные изменения? В первую очередь, конечно, сказывается тотальное разочарование всего британского общества в своих элитах и, в частности, в Кире Стармере, который уже доживает собственный политический век . Непопулярность премьера на севере дошла до такого уровня, что лидер лейбористов Шотландии Анас Сарвар публично призвал того уйти в отставку. Многие объясняют этот бунт внутри лейбористской иерархии эмоциями. Но почти наверняка за этим стоит электоральный расчет: Сарвар посчитал, что таким образом он может отвязать рейтинги своей политсилы от стремительно падающих рейтингов Стармера и скандала с "делом Эпштейна — Мандельсона".

А лейбористам есть из-за чего переживать. Еще два года назад они стремительно росли в шотландских рейтингах — и был период, когда почти догнали по популярности ШНП, погрязшую во внутренних дрязгах. Но затем начался повсеместный обвал мейнстримных партий. И начиная с осени прошлого года социологи стали фиксировать доселе небывалое явление: несистемная партия Reform UK Найджела Фараджа выходит на второе место, оттесняя лейбористов на третье. И это в Шотландии, где Фараджем годами пугали рядового обывателя! Неудивительно, что эти опросы вызвали панику и среди лейбористов, и среди консерваторов, для которых успех "реформаторов" может обернуться полной аннигиляцией. Теперь же мейнстрим уверяет, что рост популярности Фараджа только усиливает страхи и толкает Шотландию к независимости от Британии.

Надо заметить, что свою роль сыграл и "гренландский кризис имени Дональда Трампа". Просто европейские элиты дружно кинулись доказывать, что исключительно гренландский народ имеет право решать свою судьбу, и это не могло не вызвать закономерного вопроса у шотландцев по поводу того, кто же вправе решать судьбу Шотландии. Британское государственное агентство Би-би-си даже попало в неудобную ситуацию по этому поводу. Цитируя слова Стармера, оно сначала озаглавило новость: "Только Гренландия должна решать свое будущее". Но, видимо, затем в Лондоне осознали, чем это отзовется у шотландцев, и поменяли заголовок: "Только Гренландия и Дания должны решать свое будущее".

Ну после ответа генсека ООН Антониу Гутерреша по поводу двойных стандартов относительно мнения жителей Крыма и Гренландии подобным уже не удивишь никого . Но все равно порой забавно слышать аргумент британских политиков о том, что с момента шотландского референдума 2014 года "прошло слишком мало времени". Они наверняка и не подозревают, что тем самым перечеркивают результаты украинского референдума о независимости в декабре 1991-го, ведь всего-то в марте того же года львиная доля Украины проголосовала за сохранение единого государства.

Таким образом, нельзя исключать проведение повторного референдума о независимости Шотландии в ближайшие годы. Причем надо учесть, что после 2014-го изменилось многое. Если против распада Британии тогда активно агитировали и Евросоюз, и США, то сейчас их позиция может быть иной. Ведь Brexit произошел уже после этого, и сейчас лидеры ШНП как раз обещают вернуть Шотландию в Евросоюз сразу после обретения независимости. И судя по опросам, Европа, похоже, будет только за.

Да и Соединенные Штаты ныне ведут совершенно иную политику. А газета The National отмечает подозрительно возросшую лоббистскую активность американских технологических гигантов накануне майских выборов в Шотландии. Причем работают они в первую очередь с представителями правящей партии сепаратистов — тоже весьма показательно.