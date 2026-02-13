Шотландия может объявить о независимости после выборов, считает эксперт

ЛОНДОН, 13 фев - РИА Новости. Шотландия может провести новый референдум о независимости и выйти из состава Великобритании после следующих выборов, заявил журналистам политический стратег, бывший старший советник в партии лейбористов Пол Синклер в ответ на вопрос РИА Новости о будущем Шотландии.

"Судя по опросам общественного мнения, на следующих выборах в Великобритании ни одна из партий не наберет большинство в парламенте. При этом мандаты получат около 40 депутатов от Шотландской национальной партии . На данный момент я опасаюсь, что они заключат сделку (в обмен на поддержку одной из партий – ред.) о проведении еще одного референдума… и в итоге мы выйдем из состава Соединенного Королевства, не имея при этом четкого видения будущего Шотландии", - сказал Синклер, который в 2014 году участвовал в кампании против независимости.

По его словам, выход Шотландии из состава Великобритании при таком сценарии будет плохо продуманным, так как на данный момент большинство шотландцев поддерживают независимость в принципе, но не рассматривают ее как приоритет.

По степени непродуманности Синклер сравнил возможное провозглашение независимости Шотландией с выходом Британии из состава ЕС

В январе первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что в случае победы Шотландской национальной партии (ШНП) на выборах в шотландский парламент в мае она проведет еще один референдум о независимости от Великобритании. Шотландские выборы состоятся в начале мая в рамках региональных выборов, которые пройдут по всей Британии.

По его словам, шотландцы будут "в ярости", если правительство Великобритании вновь отклонит требование о проведении референдума о независимости. Верховный суд Великобритании в 2022 году признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства.