https://ria.ru/20260130/medvedev-2071173068.html
Медведев прокомментировал слова генсека ООН про Крым и Донбасс
Медведев прокомментировал слова генсека ООН про Крым и Донбасс - РИА Новости, 30.01.2026
Медведев прокомментировал слова генсека ООН про Крым и Донбасс
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне заявления генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша о Крыме и Донбассе допустил, РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:24:00+03:00
2026-01-30T11:24:00+03:00
2026-01-30T11:30:00+03:00
республика крым
донбасс
оон
дмитрий медведев
антониу гуттереш
дональд трамп
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260129/zakharova-2071095822.html
республика крым
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, донбасс, оон, дмитрий медведев, антониу гуттереш, дональд трамп, россия, в мире
Республика Крым, Донбасс, ООН, Дмитрий Медведев, Антониу Гуттереш, Дональд Трамп, Россия, В мире
Медведев прокомментировал слова генсека ООН про Крым и Донбасс
Медведев: в ООН так напуганы Советом мира Трампа, что боятся остаться без работы