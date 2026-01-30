Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал слова генсека ООН про Крым и Донбасс - РИА Новости, 30.01.2026
11:24 30.01.2026 (обновлено: 11:30 30.01.2026)
Медведев прокомментировал слова генсека ООН про Крым и Донбасс
Медведев прокомментировал слова генсека ООН про Крым и Донбасс

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне заявления генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша о Крыме и Донбассе допустил, что в ООН так напуганы "Советом мира" президента США Дональда Трампа, что боятся остаться без работы.
Ранее в ООН сочли, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Об этом заявил в четверг генсек всемирной организации Антониу Гутерреш.
"Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским Советом мира, что боятся остаться без работы. Иначе зачем лизать так глубоко, товарищи?" - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Захарова назвала "диким выводом" заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу
