Лорд Тьмы тянет на дно Стармера: Британия хоронит очередного премьера

Дни Кира Стармера на посту британского премьера сочтены. Это стало понятно на минувшей неделе, когда консерваторы чуть ли не в буквальном смысле "поджарили" лидера лейбористов на слушаниях в парламенте по поводу роли в скандале вокруг его приятеля Питера Мандельсона

Стармер поначалу пытался бодро отбивать атаки, переключая темы. Так, на прямой призыв шотландского депутата привлечь Мандельсона к уголовной ответственности премьер умудрился ответить рассказом о том, как он снизил пошлины на шотландский виски в Китае. Но затем на трибуне парламента Стармер буквально на глазах сломался, в ходе выступления сделав разворот в своей позиции и заявив: "Мандельсон предал нашу страну, наш парламент и мою партию". Все отметили, как задрожали руки выступавшего — премьер поплыл...

Политики после такого не выживают, даже с прочным большинством в парламенте, какое имеет Лейбористская партия Стармера. Пока нельзя сказать, уйдет ли он со своего поста в ближайшие дни или нет, однако все признают: "медленная смерть" уже началась. Это может случиться уже после 26 февраля, когда в Южном Манчестере состоятся довыборы по одному парламентскому округу. Там всю жизнь голосовали исключительно за лейбористов и, согласно опросам, уверенно поддержали бы лейбористского мэра Манчестера Энди Бернхэма и сейчас. Но поскольку Стармер видит в том своего главного конкурента, партия заблокировала его выдвижение. И теперь опросы показывают, что там может победить представитель партии Найджела Фараджа.

Если это произойдет, то Стармер вряд ли дотянет до майских локальных выборов, где лейбористам тоже светит тяжелое поражение. А если дотянет, то после этого остаться на посту у него совсем мало шансов. Причем ладно бы такие прогнозы давала только консервативная пресса, но после скандала с Мандельсоном уверенность в этом проявляют и сами лейбористы. Журналист и телеведущий Эндрю Нил на страницах Daily Mail пишет по этому поводу: "Я не знаю ни одного депутата от Лейбористской партии (что бы они ни говорили публично), который в частном порядке ожидал бы, что Стармер останется премьер-министром к моменту проведения ежегодной конференции Лейбористской партии в Ливерпуле в конце сентября".

Даже The Guardian вынуждена признать: "Трагично, что достойный премьер-министр будет свергнут из-за мерзости Мандельсона, но вопрос теперь в том, когда, а не если". Если уж идеологический рупор лейбористов пишет такое, то значит, шансов у Стармера каким-то образом выйти сухим из воды больше не осталось.

Тем более что в пятницу полиция начала обыски в помещениях, связанных с Мандельсоном, которого теперь все британские СМИ дружно стали называть Лордом Тьмы. Вопрос уже не в том, какими извращениями он занимался на острове Эпштейна, а в том, какие секреты и за сколько он продавал своим друзьям и зарубежным приятелям. То есть речь идет об измене и шпионаже.

Позиция Стармера в этом деле кажется совершенно смехотворной. Напомним, его обвиняют в том, что, уже зная о более чем тесных связях своего наставника Мандельсона с осужденным педофилом Эпштейном, премьер год назад назначил скандального лорда послом Британии в США. Теперь он выражает сожаление и постоянно повторяет: "Я не знал!" Хотя лидер консерваторов Кеми Баденок резонно отвечает: "Но это же было в Google!"

Нет, теперь-то задним числом все в один голос кричат: "Мы предупреждали Стармера о Мандельсоне!" Например, это заявил нынешний заместитель премьера Дэвид Лэмми. Правда, он явно "подзабыл", что в момент назначения Мандельсона послом он был министром иностранных дел и публично заявил: "Замечательно, что Питер снова в нашей команде. Он обладает богатым опытом в области торговли, экономики и внешней политики, накопленным за годы работы в правительстве и частном секторе".

Таких забавных переобуваний и "пророчеств задним числом" сейчас в Британии хоть отбавляй. К примеру, один из основных колумнистов The Spectator Род Лиддл опубликовал статью под заголовком "Я был прав о Питере Мандельсоне". В ней он пишет: "Всякий раз, когда Мандельсона назначали на государственную должность, я говорил людям, будь то в печати или кому-либо в пределах слышимости, например уборщице, что все закончится слезами. Так неизбежно и случалось".

Уборщицам Лиддл, может быть, что-то и говорил. Но вот в конце 90-х, когда он был активным лейбористом, его все считали протеже тогдашнего всесильного серого кардинала этой партии. К примеру, участники одной из фокус-групп так определили позицию Лиддла в 1999 году: "Он 35-летний гей-друг Питера Мандельсона, который думает, что он модный, но это не так". Видимо, разным уборщицам рассказывались разные истории. Кстати, примечательно, что тот самый журнал The Spectator, который сейчас поливает Мандельсона помоями, в 2009 году признал его политиком года, вручив соответствующий приз.

И не менее кстати вспомнить, что на той же церемонии вручения приза Мандельсон дружески обнимался с тогдашним мэром Лондона Борисом Джонсоном. Который теперь, в свою очередь, клеймит Лорда Тьмы на страницах консервативной прессы. Любопытно, что Джонсон сосредоточился на единственном обвинении против компании Эпштейна и его друзей — на педофилии. Тот факт, что Мандельсон уличен в коррупции, использовании должностей для лоббирования зарубежных интересов, сливе конфиденциальной информации, экс-премьера не взволновал — его лохматое рыло тоже в пушку по этому поводу.