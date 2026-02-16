https://ria.ru/20260216/akkerman-2074799479.html
Умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Аккерман
Умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Аккерман - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Аккерман
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Геннадий Аккерман скоропостижно скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Аккерман
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Аккерман умер на 72-м году жизни