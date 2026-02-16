Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Аккерман - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Фигурное катание
Фигурное катание
 
20:26 16.02.2026
Умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Аккерман
Умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Аккерман
фигурное катание
спорт
илья авербух
александр жулин
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
2026
спорт, илья авербух, александр жулин, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
Фигурное катание, Спорт, Илья Авербух, Александр Жулин, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
© Фото : Федерация фигурного катания на коньках РоссииЗаслуженный тренер России по фигурному катанию Геннадий Аккерман
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Геннадий Аккерман . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Геннадий Аккерман скоропостижно скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Он работал со многими спортсменами, среди которых призеры Олимпиад и чемпионы мира в танцах на льду Марина Анисина, Илья Авербух, Александр Жулин, Олег Волков и другие.
В последние годы Аккерман работал в Санкт-Петербурге.
Прощание с тренером пройдет 19 февраля в Свято-Троицком Измайловском соборе в Санкт-Петербурге.
 
Фигурное катание Спорт Илья Авербух Александр Жулин Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
