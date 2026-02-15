В Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

« "Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ленинградской области информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Королевство Таиланд", — рассказали в ведомстве.

Заболевших госпитализировали, их состояние удовлетворительное. В ведомстве добавили, что круг контактных лиц установлен, они находятся под наблюдением. Распространения инфекции удалось избежать, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

При этом там уточнили, что риск завоза оспы обезьян в туристический сезон сохраняется. На пограничных пунктах пропуска действует усиленный санитарно-карантинный контроль.

Ранее в феврале в больницу в подмосковном Домодедово поступили три человека с аналогичным диагнозом. В воскресенье одного из них выписали.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов, а также распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые затем трансформируются в пузырьки, при вскрытии образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама, длится от 14 до 21 дня.