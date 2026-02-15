https://ria.ru/20260215/ospa-2074568214.html
В Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
В Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян - РИА Новости, 15.02.2026
В Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
В Санкт-Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T22:48:00+03:00
2026-02-15T22:48:00+03:00
2026-02-15T23:51:00+03:00
санкт-петербург
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
ленинградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729094418_0:41:3088:1778_1920x0_80_0_0_574dd754916f7bf91d2ccc2399d4be4d.jpg
https://ria.ru/20260215/patsient-2074566891.html
https://ria.ru/20260214/patsient-2074380732.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729094418_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c1aec1c43aa2eb2dc62826bb73aa4259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Санкт-Петербург, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Ленинградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
Роспотребнадзор: в Петербурге выявили два случая заболевания оспой обезьян
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
«
"Межрегиональное управление Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Королевство Таиланд", — рассказали в ведомстве.
Заболевших госпитализировали, их состояние удовлетворительное. В ведомстве добавили, что круг контактных лиц установлен, они находятся под наблюдением. Распространения инфекции удалось избежать, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.
При этом там уточнили, что риск завоза оспы обезьян в туристический сезон сохраняется. На пограничных пунктах пропуска действует усиленный санитарно-карантинный контроль.
Ранее в феврале в больницу в подмосковном Домодедово поступили три человека с аналогичным диагнозом. В воскресенье одного из них выписали.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов, а также распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые затем трансформируются в пузырьки, при вскрытии образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама, длится от 14 до 21 дня.
Как рассказал РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко
, ничего страшного в заболевании нет, оспу обезьян взяли на контроль еще в прошлом веке, в России
есть все необходимое для ее диагностики.