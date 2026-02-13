Рейтинг@Mail.ru
15:38 13.02.2026
Каррика признали лучшим тренером января в АПЛ
Возглавляющий "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик признан лучшим тренером января в чемпионате Англии по футболу, сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Возглавляющий "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик признан лучшим тренером января в чемпионате Англии по футболу, сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).
Также на награду претендовали Андони Ираола ("Борнмут"), Лиам Росеньор ("Челси") и отправленный в четверг в отставку Шон Дайч ("Ноттингем Форест").
Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед" 13 января. После его назначения клуб выиграл четыре матча подряд в АПЛ, включая состоявшиеся в январе победы над "Манчестер Сити" (2:0) и лидирующим в таблице "Арсеналом" (3:2), и один раз сыграл вничью. Команда с 45 очками занимает четвертое место в таблице АПЛ.
Лучшим игроком прошедшего месяца был признан нападающий "Брентфорда" Игор Тиаго. Он стал первым двукратным лауреатом награды из Бразилии. В январе Тиаго забил пять голов, оформив хет-трик в ворота "Эвертона" (4:2) и дубль в матче против "Сандерленда" (3:0).
Абдукодир Хусанов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Хусанова признали лучшим футболистом "Манчестер Сити" в январе
6 февраля, 20:51
 
ФутболСпортАнглияБразилияАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Майкл КаррикАндони ИраолаЛиам РосеньорМанчестер ЮнайтедБорнмутЧелси
 
