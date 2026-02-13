https://ria.ru/20260213/majkl-2074200362.html
Каррика признали лучшим тренером января в АПЛ
Возглавляющий "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик признан лучшим тренером января в чемпионате Англии по футболу, сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ). РИА Новости Спорт, 13.02.2026
