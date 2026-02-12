Рейтинг@Mail.ru
"Аль-Хиляль" продлил контракт с сенегальским футболистом - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:51 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/kulibali-2074007743.html
"Аль-Хиляль" продлил контракт с сенегальским футболистом
"Аль-Хиляль" продлил контракт с сенегальским футболистом - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Аль-Хиляль" продлил контракт с сенегальским футболистом
Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" в соцсети Х объявил о продлении контракта с сенегальским защитником Калиду Кулибали. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T18:51:00+03:00
2026-02-12T18:51:00+03:00
футбол
спорт
калиду кулибали
аль-хиляль (эр-рияд)
челси
наполи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577379884_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c6b573973398c642956c51d67a817e65.jpg
https://ria.ru/20260210/ahmat-2073402344.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577379884_77:0:1600:1142_1920x0_80_0_0_d22b996d406c847420935c974f7780b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, калиду кулибали, аль-хиляль (эр-рияд), челси, наполи
Футбол, Спорт, Калиду Кулибали, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Челси, Наполи
"Аль-Хиляль" продлил контракт с сенегальским футболистом

"Аль-Хиляль" продлил контракт с футболистом Кулибали до 2027 года

© TwitterКалиду Кулибали
Калиду Кулибали - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Twitter
Калиду Кулибали. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" в соцсети Х объявил о продлении контракта с сенегальским защитником Калиду Кулибали.
Новое соглашение с 34-летним защитником рассчитано до 2027 года.
Кулибали выступает в составе "Аль-Хиляля" с лета 2023 года. В составе команды он выиграл чемпионат и Кубок Саудовской Аравии.
До перехода в саудовский клуб сенегалец защищал цвета английского "Челси" и "Наполи", вместе с которым стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Также в его активе 102 матча и два гола в составе сборной Сенегала вместе с которой Кулибали дважды выигрывал Кубок африканских наций.
Футбол. РПЛ. Матч Рубин - Ахмат - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Ахмат" расторг контракт с тунисским защитником
10 февраля, 11:48
 
ФутболСпортКалиду КулибалиАль-Хиляль (Эр-Рияд)ЧелсиНаполи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала