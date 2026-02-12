https://ria.ru/20260212/kulibali-2074007743.html
"Аль-Хиляль" продлил контракт с сенегальским футболистом
"Аль-Хиляль" продлил контракт с сенегальским футболистом - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Аль-Хиляль" продлил контракт с сенегальским футболистом
Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" в соцсети Х объявил о продлении контракта с сенегальским защитником Калиду Кулибали. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T18:51:00+03:00
2026-02-12T18:51:00+03:00
2026-02-12T18:51:00+03:00
футбол
спорт
калиду кулибали
аль-хиляль (эр-рияд)
челси
наполи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577379884_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c6b573973398c642956c51d67a817e65.jpg
https://ria.ru/20260210/ahmat-2073402344.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577379884_77:0:1600:1142_1920x0_80_0_0_d22b996d406c847420935c974f7780b7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, калиду кулибали, аль-хиляль (эр-рияд), челси, наполи
Футбол, Спорт, Калиду Кулибали, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Челси, Наполи
"Аль-Хиляль" продлил контракт с сенегальским футболистом
"Аль-Хиляль" продлил контракт с футболистом Кулибали до 2027 года