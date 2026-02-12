"Манчестер Юнайтед" сделал заявление после высказываний Рэтклиффа

«

"Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным и гостеприимным клубом. Наш разнообразный состав игроков, сотрудников и глобального сообщества болельщиков отражает историю и наследие Манчестера - города, который каждый может назвать своим домом. С момента запуска инициативы All Red All Equal в 2016 году мы внедряем принципы равенства, разнообразия и инклюзивности во все, что мы делаем", - говорится в заявлении на сайте клуба.