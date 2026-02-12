"Манчестер Юнайтед" сделал заявление после высказываний Рэтклиффа

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Английский "Манчестер Юнайтед" после высказываний своего совладельца Джима Рэтклиффа о колонизации Британии мигрантами заявил, что является является инклюзивным и гостеприимным футбольным клубом.
«
"Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным и гостеприимным клубом. Наш разнообразный состав игроков, сотрудников и глобального сообщества болельщиков отражает историю и наследие Манчестера - города, который каждый может назвать своим домом. С момента запуска инициативы All Red All Equal в 2016 году мы внедряем принципы равенства, разнообразия и инклюзивности во все, что мы делаем", - говорится в заявлении на сайте клуба.
«
"Мы по-прежнему глубоко привержены принципам и духу той кампании. Они отражены в нашей политике, а также в нашей культуре, и подкрепляются тем, что мы соответствуем продвинутому стандарту Английской премьер-лиги (АПЛ) в области равенства, разнообразия и инклюзивности", - добавляется в сообщении.
Ранее Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News заявил, что мигранты колонизируют Великобританию, а экономика страны не может выдержать столь большого притока приезжих вкупе с тем, что порядка 9 миллионов жителей королевства получают пособия от государства. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал это заявление оскорбительным и неправильным, призвав Рэтклиффа извиниться. Позднее совладелец "Манчестер Юнайтед" извинился за свои слова.
Болельщик "МЮ" проклят. Почему он не стрижется уже полтора года?
11 февраля, 17:00