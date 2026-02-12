Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" сделал заявление после высказываний Рэтклиффа - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:55 12.02.2026 (обновлено: 21:49 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/klub-2074025945.html
"Манчестер Юнайтед" сделал заявление после высказываний Рэтклиффа
"Манчестер Юнайтед" сделал заявление после высказываний Рэтклиффа - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Манчестер Юнайтед" сделал заявление после высказываний Рэтклиффа
Английский "Манчестер Юнайтед" после высказываний своего совладельца Джима Рэтклиффа о колонизации Британии мигрантами заявил, что является является инклюзивным РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T20:55:00+03:00
2026-02-12T21:49:00+03:00
футбол
в мире
английская премьер-лига (апл)
манчестер юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081155_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_951d5eb3d7fe56e47e554d3bf1737213.jpg
https://ria.ru/20260211/manchester-yunayted-vest-khem-smotret-onlayn-2073294435.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081155_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_cf0c1d47803600ee8015e8b17339701a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, английская премьер-лига (апл), манчестер юнайтед
Футбол, В мире, Английская премьер-лига (АПЛ), Манчестер Юнайтед
"Манчестер Юнайтед" сделал заявление после высказываний Рэтклиффа

"МЮ" после слов Рэтклиффа о мигрантах заявил, что является инклюзивным клубом

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема "Манчестер Юнайтед"
Эмблема Манчестер Юнайтед - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Эмблема "Манчестер Юнайтед". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Английский "Манчестер Юнайтед" после высказываний своего совладельца Джима Рэтклиффа о колонизации Британии мигрантами заявил, что является является инклюзивным и гостеприимным футбольным клубом.
«

"Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным и гостеприимным клубом. Наш разнообразный состав игроков, сотрудников и глобального сообщества болельщиков отражает историю и наследие Манчестера - города, который каждый может назвать своим домом. С момента запуска инициативы All Red All Equal в 2016 году мы внедряем принципы равенства, разнообразия и инклюзивности во все, что мы делаем", - говорится в заявлении на сайте клуба.

«
"Мы по-прежнему глубоко привержены принципам и духу той кампании. Они отражены в нашей политике, а также в нашей культуре, и подкрепляются тем, что мы соответствуем продвинутому стандарту Английской премьер-лиги (АПЛ) в области равенства, разнообразия и инклюзивности", - добавляется в сообщении.
Ранее Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News заявил, что мигранты колонизируют Великобританию, а экономика страны не может выдержать столь большого притока приезжих вкупе с тем, что порядка 9 миллионов жителей королевства получают пособия от государства. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал это заявление оскорбительным и неправильным, призвав Рэтклиффа извиниться. Позднее совладелец "Манчестер Юнайтед" извинился за свои слова.
Фанат МЮ Фрэнк Илетт - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Болельщик "МЮ" проклят. Почему он не стрижется уже полтора года?
11 февраля, 17:00
 
ФутболВ миреАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Манчестер Юнайтед
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала