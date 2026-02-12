https://ria.ru/20260212/khachanov-2073940663.html
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T15:47:00+03:00
2026-02-12T15:47:00+03:00
2026-02-12T16:35:00+03:00
теннис
спорт
карен хачанов
хауме мунар
ян-леннард штруфф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981451218_0:0:1796:1011_1920x0_80_0_0_57a424b2433d55f70133ae815803c238.jpg
https://ria.ru/20260212/tennis-2073792980.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981451218_56:0:1607:1163_1920x0_80_0_0_c2499a93c2683a157ef216b0ade97630.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, карен хачанов, хауме мунар, ян-леннард штруфф
Теннис, Спорт, Карен Хачанов, Хауме Мунар, Ян-Леннард Штруфф
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Хачанов уступил Мунару в матче второго круга турнира ATP 500 в Роттердаме