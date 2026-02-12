Рейтинг@Mail.ru
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Теннис
 
15:47 12.02.2026 (обновлено: 16:35 12.02.2026)
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T15:47:00+03:00
2026-02-12T16:35:00+03:00
теннис
спорт
карен хачанов
хауме мунар
ян-леннард штруфф
https://ria.ru/20260212/tennis-2073792980.html
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
спорт, карен хачанов, хауме мунар, ян-леннард штруфф
Теннис, Спорт, Карен Хачанов, Хауме Мунар, Ян-Леннард Штруфф
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Хачанов уступил Мунару в матче второго круга турнира ATP 500 в Роттердаме

Карен Хачанов
Карен Хачанов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона евро.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rotterdam Open
12 февраля 2026 • начало в 13:10
Завершен
Карен Хачанов
1 : 26:76:33:6
Хауме Мунар
В матче второго круга Хачанов (5-й номер посева) проиграл испанцу Хауме Мунару со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты.
В четвертьфинале Мунар сыграет с победителем встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Александр Бублик (Казахстан, 3).
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Калинская обыграла украинку в третьем круге теннисного турнира в Дохе
Вчера, 01:06
 
Теннис Спорт Карен Хачанов Хауме Мунар Ян-Леннард Штруфф
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
