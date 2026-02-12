Что США обнаружили в Гренландии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Интерес США к приобретению Гренландии воспринимается многими как очередная эксцентричная идея президента. Однако устойчивость этих разговоров и их глубинный подтекст заставляют аналитиков присмотреться к самому большому острову планеты серьезнее.

Что стоит за декларациями о "сделке века"?

"Он покупает собственность"

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью австрийской газете die Presse предложил довольно необычное объяснение упорству своего экс-шефа в вопросе Гренландии, отбросив геополитические и экономические аргументы.

© AP Photo / Alex Brandon Джон Болтон в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне © AP Photo / Alex Brandon Джон Болтон в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне

"Трамп просто хочет владеть Гренландией. Он торговец недвижимостью. Он покупает собственность. Так он понимает мир", — заявил Болтон. Этот комментарий не противоречит фактам: объективные характеристики делают остров лакомым куском.

Копенгаген, равно как и власти Нуука, столицы Гренландии, неоднократно давал понять: они не намерены обсуждать передачу суверенитета.

Тем не менее риторика о возможной покупке, оцененной в астрономические 700 миллиардов долларов, продолжает звучать в высказываниях Трампа, который заявлял о потенциальной возможности размещать на острове любое количество баз и оборудования.

Стратегический плацдарм

Есть сугубо прагматические военно-стратегические резоны. Российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости подробно описал, какую роль Гренландия могла бы сыграть в архитектуре американской обороны. Он напомнил о планах "Золотого купола".

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома

"Систему раннего оповещения о полете баллистических ракет, которые по траектории будут пересекать Гренландию, вполне можно разместить. Потому что восточный фланг в области противоракетной обороны США был неразвит", — пояснил Леонков.

По его словам, Европа, которая могла бы выступить таким флангом, "похоронила все программы в бюрократических проволочках и коррупционных схемах".

Не менее важна, по мнению эксперта, и роль острова в противолодочной обороне.

"Помимо противоракетной обороны, Гренландия играет существенную роль в системе обнаружения подводных лодок, которая у них сейчас не работает. А наши подводные лодки для них представляют серьезную угрозу", — добавил Леонков. Таким образом, контроль над Гренландией позволил бы США радикально усилить свои позиции в стратегически важной Арктике.

Гренландия — дотационный регион с крошечным относительно площади населением около 56,8 тысячи человек. Валовой внутренний продукт острова оценивается примерно в 3,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с ВВП Бутана. При этом почти половину государственных расходов покрывает Дания, переводя дотации, достигающие девяти тысячи евро на человека.

Основой экономики является рыболовство, обеспечивающее 90 процентов экспорта. Крупнейший мировой продавец холодноводных креветок, компания Royal Greenland — гренландская. Однако инфраструктура острова крайне слаба: около 160 километров асфальтированных дорог, 80 процентов территории покрыто льдом, а треть населения сосредоточена в столице Нууке. О каком-либо серьезном сельском хозяйстве речи не идет.

Триллионы для никого

Именно здесь возникает ключевое противоречие. При всей экономической слабости Гренландия, по мнению экспертов, обладает колоссальными запасами природных ресурсов. Под льдами и скалами скрыты богатства, способные изменить рынки технологий и энергетики: литий, редкоземельные элементы, нефть, газ, драгоценные камни.

© Pixabay / Rudy and Peter Skitterians Нефть © Pixabay / Rudy and Peter Skitterians Нефть

Аналитик Андрей Смирнов приводит впечатляющие цифры:

"На бумаге Гренландия кажется идеальным источником сырья: по разным оценкам, до 42 миллионов тонн редкоземельных оксидов (больше только у Китая), довольно масштабные запасы нефти и газа. Грубые денежные оценки позволяют ориентироваться на диапазон до 4-4,5 триллиона долларов".

Однако эксперт сразу оговаривается: разница между теоретическими и извлекаемыми при нынешних условиях запасами колоссальна.

"Из оценочных 42 миллионов тонн лишь 1,5 миллиона тонн соответствуют стандартам доказанных запасов. <…> Соотношение доказанных и оценочных запасов довольно невелико (ниже 3,6 процента) по нескольким причинам: суровый климат, плохая инфраструктура, высокая стоимость работ в арктических условиях", — констатирует он.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Нуук, Гренландия © AP Photo / Evgeniy Maloletka Нуук, Гренландия

Эксперт Кирилл Лысенко детализирует состав редкоземельных сокровищ: неодим и празеодим для магнитов электродвигателей и турбин, диспрозий и тербий для авиации и оборонки, иттрий для лазеров и электроники.

Почему ресурсы остаются в земле?

Несмотря на такой потенциал, на острове сегодня разрабатываются всего два рудника: золотой и анортозитовый. Причин этому много.

Во-первых, экологические ограничения. Коренное население зависит от хрупкой арктической природы, а история с закрытыми из-за ущерба рудниками свинца и цинка служит суровым уроком. С 2021 года на острове действует мораторий на выдачу лицензий на нефтегазовые работы и запрет на добычу урана.

Во-вторых, чудовищная стоимость освоения в условиях вечной мерзлоты, отсутствия дорог и портовой инфраструктуры. The New York Times оценивала реальную прибыль от добычи всего в 12,5-70 миллиардов долларов, что несопоставимо с триллионными теоретическими оценками.

В-третьих, даже добытое сырье, в частности редкоземельные металлы, потребовало бы отправки на переработку, где доминирует Китай, что ставит под вопрос логистическую и экономическую целесообразность.