Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт объяснил, зачем США понадобилась Гренландия - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/grenlandiya-2071834883.html
Военный эксперт объяснил, зачем США понадобилась Гренландия
Военный эксперт объяснил, зачем США понадобилась Гренландия - РИА Новости, 03.02.2026
Военный эксперт объяснил, зачем США понадобилась Гренландия
США могут разместить в Гренландии систему раннего оповещения о полете баллистических ракет, а также наладить средства обнаружения подводных лодок, таким мнением РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T04:33:00+03:00
2026-02-03T04:33:00+03:00
в мире
гренландия
сша
европа
алексей леонков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_705feea9c15b404f4cce70c261013786.jpg
https://ria.ru/20260202/tramp-2071612489.html
https://ria.ru/20260202/grenlandiya-2071605470.html
гренландия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa3583d6731352639f77d5ce3212b8e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, европа, алексей леонков
В мире, Гренландия, США, Европа, Алексей Леонков
Военный эксперт объяснил, зачем США понадобилась Гренландия

Леонков: США нужна Гренландия для противоракетной обороны

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США могут разместить в Гренландии систему раннего оповещения о полете баллистических ракет, а также наладить средства обнаружения подводных лодок, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился российский военный эксперт Алексей Леонков.
"Золотой купол" в планах (президента США Дональда - ред.) Трампа распространялся на Гренландию, но это не значит, что в Гренландии установят пусковые противоракетные установки. Хотя вполне это возможно, если удастся развить инфраструктуру. Но систему раннего оповещения о полете баллистических ракет, которые по траектории будут пересекать Гренландию, вполне можно разместить. Потому что восточный фланг в области противоракетной обороны США был неразвит", - сказал Леонков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
2 февраля, 04:35
Он отметил, что ранее в качестве восточного фланга США выступала Европа.
"Но она все программы по созданию противоракетного щита похоронила в бюрократических проволочках и коррупционных схемах. Поэтому Гренландия для них (США – ред.) очень важна. Помимо противоракетной обороны, Гренландия играет существенную роль в системе обнаружения подводных лодок, которая у них сейчас не работает. А наши подводные лодки для них представляют серьезную угрозу", - добавил эксперт.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ
2 февраля, 02:08
 
В миреГренландияСШАЕвропаАлексей Леонков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала