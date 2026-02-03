Военный эксперт объяснил, зачем США понадобилась Гренландия

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США могут разместить в Гренландии систему раннего оповещения о полете баллистических ракет, а также наладить средства обнаружения подводных лодок, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился российский военный эксперт Алексей Леонков.

"Но она все программы по созданию противоракетного щита похоронила в бюрократических проволочках и коррупционных схемах. Поэтому Гренландия для них (США – ред.) очень важна. Помимо противоракетной обороны, Гренландия играет существенную роль в системе обнаружения подводных лодок, которая у них сейчас не работает. А наши подводные лодки для них представляют серьезную угрозу", - добавил эксперт.