Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа рассказал, зачем президенту США нужна Гренландия - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/ssha-2068555935.html
Экс-советник Трампа рассказал, зачем президенту США нужна Гренландия
Экс-советник Трампа рассказал, зачем президенту США нужна Гренландия - РИА Новости, 17.01.2026
Экс-советник Трампа рассказал, зачем президенту США нужна Гренландия
Интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии объясняется психологическими причинами, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:16:00+03:00
2026-01-17T23:16:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
джон болтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865922128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b4c8d5805370374d9de83ba1d8b6c2c.jpg
https://ria.ru/20260117/tramp-2068537583.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865922128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_493b2ff79d5f090b6cd63d080772722f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, джон болтон
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Джон Болтон
Экс-советник Трампа рассказал, зачем президенту США нужна Гренландия

Болтон: cтремление Трампа получить Гренландию носит психологический характер

© AP Photo / Alex BrandonДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Джон Болтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии объясняется психологическими причинами, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
"По психологическим причинам. Трамп просто хочет владеть Гренландией. Он торговец недвижимостью. Он покупает собственность. Так он понимает мир", - сказал Болтон в интервью австрийской газете die Presse, отвечая на вопрос, почему Трамп так настойчиво хочет получить Гренландию.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп прокомментировал отправку европейских военных в Гренландию
Вчера, 19:47
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампДжон Болтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала