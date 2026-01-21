Аналитик назвал стоимость природных ресурсов Гренландии

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Гренландия - богатейший источник редкоземельных металлов и углеводородов: стоимость ее природных ресурсов достигает, по разным оценкам, 4,5 триллиона долларов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"На бумаге Гренландия кажется идеальным источником сырья: по разным оценкам, до 42 миллионов тонн редкоземельных оксидов (больше только у Китая ), довольно масштабные запасы нефти и газа. Грубые денежные оценки позволяют ориентироваться на диапазон до 4-4,5 триллиона долларов", - приводит данные аналитик.

Эксперт обращает внимание на проблему добычи ресурсов в тяжелых климатических условиях. Так, из оценочных 42 миллионов тонн лишь 1,5 миллиона тонн соответствуют стандартам доказанных запасов, то есть с высокой степенью вероятности могут быть извлечены из известных месторождений при существующих технологиях, экономических условиях и в рамках срока действия лицензии. Соотношение доказанных и оценочных запасов довольно невелико (ниже 3,6%) по нескольким причинам: суровый климат, плохая инфраструктура, высокая стоимость работ в арктических условиях, констатирует аналитик.

В гренландских месторождениях присутствуют неодим и празеодим, которые являются базовыми компонентами постоянных магнитов для электродвигателей, ветряных турбин, электроники и вооружений, отмечает аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства " Эксперт РА " Кирилл Лысенко. Также зафиксированы промышленные концентрации диспрозия и тербия - редких и дорогих элементов, необходимых для магнитов, работающих при высоких температурах: они особенно нужны в авиации, энергетике и оборонной промышленности.

Дополняет их иттрий, используемый в лазерных системах, светодиодах, радиоэлектронике и специальных керамиках. Помимо редкоземельных металлов, в Гренландии выявлены залежи железной руды, меди, никеля, лития, цинка, свинца, золота и урана, а также графита. Тем не менее на сегодняшний день на острове всего два активных рудника по добыче минералов: один – золотой и один – анортозитный (анортозит используется как стройматериал и камень для облицовки).

Не обходится и без нефтяного фактора. По оценкам Геологической службы США , на северо-востоке острова запасы нефти могут составлять порядка 31 миллиарда баррелей. Для сравнения, доказанные запасы черного золота в США составляют 45-48 миллиарда баррелей.