Совладелец "МЮ" извинился за слова о колонизации Британии мигрантами

ЛОНДОН, 12 фев - РИА Новости. Совладелец ФК "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф извинился за свои слова о колонизации Британии мигрантами.

По его словам, говоря о миграции, он хотел призвать правительство уделять управлению миграцией столько же внимания, сколько управлению инвестициями в развитие навыков, промышленности и рабочих мест ради долгосрочного процветания.