Совладелец "МЮ" извинился за слова о колонизации Британии мигрантами

ЛОНДОН, 12 фев - РИА Новости. Совладелец ФК "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф извинился за свои слова о колонизации Британии мигрантами.
Ранее Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News заявил, что мигранты колонизируют Великобританию, а экономика страны не может выдержать столь большого притока приезжих вкупе с тем, что порядка 9 миллионов жителей королевства получают пособия от государства. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал это заявление оскорбительным и неправильным, призвав Рэтклиффа извиниться.
«
"Приношу извинения за то, что мой выбор слов оскорбил некоторых людей в Великобритании и Европе и вызвал беспокойство. Но важно поднимать вопрос о необходимости контроля и качественного управления миграцией, которая должна поддерживать экономический рост", - сказал Рэтклифф в заявлении для телеканала.
По его словам, говоря о миграции, он хотел призвать правительство уделять управлению миграцией столько же внимания, сколько управлению инвестициями в развитие навыков, промышленности и рабочих мест ради долгосрочного процветания.
«
"Крайне важно, чтобы мы поддерживали открытые дебаты о проблемах, стоящих перед Великобританией", - добавил миллиардер.
