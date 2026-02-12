Рейтинг@Mail.ru
Совладелец "МЮ" извинился за слова о колонизации Британии мигрантами
Футбол
 
17:03 12.02.2026 (обновлено: 17:37 12.02.2026)
Совладелец "МЮ" извинился за слова о колонизации Британии мигрантами
Совладелец "МЮ" извинился за слова о колонизации Британии мигрантами
Совладелец ФК "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф извинился за свои слова о колонизации Британии мигрантами. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
https://ria.ru/20260211/manchester-yunayted-vest-khem-smotret-onlayn-2073294435.html
в мире, великобритания, европа, кир стармер, спорт, вокруг спорта, манчестер юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Совладелец "МЮ" извинился за слова о колонизации Британии мигрантами

Совладелец "МЮ" Рэтклифф извинился за слова о колонизации Британии мигрантами

Эмблема Манчестер Юнайтед - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ЛОНДОН, 12 фев - РИА Новости. Совладелец ФК "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф извинился за свои слова о колонизации Британии мигрантами.
Ранее Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News заявил, что мигранты колонизируют Великобританию, а экономика страны не может выдержать столь большого притока приезжих вкупе с тем, что порядка 9 миллионов жителей королевства получают пособия от государства. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал это заявление оскорбительным и неправильным, призвав Рэтклиффа извиниться.
«
"Приношу извинения за то, что мой выбор слов оскорбил некоторых людей в Великобритании и Европе и вызвал беспокойство. Но важно поднимать вопрос о необходимости контроля и качественного управления миграцией, которая должна поддерживать экономический рост", - сказал Рэтклифф в заявлении для телеканала.
По его словам, говоря о миграции, он хотел призвать правительство уделять управлению миграцией столько же внимания, сколько управлению инвестициями в развитие навыков, промышленности и рабочих мест ради долгосрочного процветания.
«
"Крайне важно, чтобы мы поддерживали открытые дебаты о проблемах, стоящих перед Великобританией", - добавил миллиардер.
Болельщик "МЮ" проклят. Почему он не стрижется уже полтора года?
11 февраля, 17:00
 
