Лазарев соберет полные залы в Подольске и Люберцах
Лазарев соберет полные залы в Подольске и Люберцах
Певец Сергей Лазарев соберет полные залы на февральских концертах в Подольске и Люберцах, продано 99% всех билетов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2026
РИА Новости: на концерты Лазарева в Подольске и Люберцах продали 99% билетов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Певец Сергей Лазарев соберет полные залы на февральских концертах в Подольске и Люберцах, продано 99% всех билетов, выяснило РИА Новости.
Лазарев
выступит 17 февраля в Подольске
и 18 февраля в Люберцах
.
Как выяснило РИА Новости, концертная площадка в Подольске вмещает 5,5 тысячи человек, а в Люберцах - 3,5 тысячи. За неделю до концерта в Подольске продано почти 99% всех билетов. Цены на оставшиеся билеты варьируются от пяти до десяти тысяч рублей.
На концерт, запланированный в Люберцах, осталось всего три билета - что означает, что билеты распроданы на 99,9%. Стоимость последних билетов составляет 8,5-9,5 тысячи рублей.
Концерты в подмосковный городах пройдут в рамках тура "Шоумен". Лазарев также посетит с концертами Казань
, Ижевск
, Уфу
, Набережные Челны
, Волгоград
, Саратов
, Пензу
, Ульяновск
, Оренбург
, Краснодар
, Ростов-на-Дону
, Ставрополь
, Санкт-Петербург
и другие города. Завершится тур в Москве
осенью.
Сергей Лазарев - российский певец, актер театра и кино. Представлял Россию
на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" - в 2016 году с песней You Are The Only One и в 2019 году с композицией Scream. Оба раза завоевывал третье место.