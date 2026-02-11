Лазарев соберет полные залы в Подольске и Люберцах

Как выяснило РИА Новости, концертная площадка в Подольске вмещает 5,5 тысячи человек, а в Люберцах - 3,5 тысячи. За неделю до концерта в Подольске продано почти 99% всех билетов. Цены на оставшиеся билеты варьируются от пяти до десяти тысяч рублей.