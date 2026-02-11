Лазарев соберет полные залы в Подольске и Люберцах

Рейтинг@Mail.ru
07:45 11.02.2026
подольск, люберцы, казань, сергей лазарев
Шоубиз, Подольск, Люберцы, Казань, Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Сергей Лазарев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Певец Сергей Лазарев соберет полные залы на февральских концертах в Подольске и Люберцах, продано 99% всех билетов, выяснило РИА Новости.
Лазарев выступит 17 февраля в Подольске и 18 февраля в Люберцах.
Как выяснило РИА Новости, концертная площадка в Подольске вмещает 5,5 тысячи человек, а в Люберцах - 3,5 тысячи. За неделю до концерта в Подольске продано почти 99% всех билетов. Цены на оставшиеся билеты варьируются от пяти до десяти тысяч рублей.
На концерт, запланированный в Люберцах, осталось всего три билета - что означает, что билеты распроданы на 99,9%. Стоимость последних билетов составляет 8,5-9,5 тысячи рублей.
Концерты в подмосковный городах пройдут в рамках тура "Шоумен". Лазарев также посетит с концертами Казань, Ижевск, Уфу, Набережные Челны, Волгоград, Саратов, Пензу, Ульяновск, Оренбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Санкт-Петербург и другие города. Завершится тур в Москве осенью.
Сергей Лазарев - российский певец, актер театра и кино. Представлял Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" - в 2016 году с песней You Are The Only One и в 2019 году с композицией Scream. Оба раза завоевывал третье место.
