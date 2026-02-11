Какую компенсацию страны Балтии требуют за годы в "оккупации СССР"?

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Прибалтийские политики злостно выдвигают требования компенсаций за советскую "оккупацию", надеясь получить их от Москвы. Однако они упускают из виду или осознанно не замечают исторические факты, поспорить с которыми язык не повернется.

Каких успехов страны Балтии достигли под "гнетом Советов"? И какая ситуация сейчас?

Сумма в миллиарды евро

Одними из первых о компенсациях заговорили латвийские политики.

Еще в 1990-м комиссия по экономической реформе опубликовала выводы экономиста Модриса Шмулдерса, который вычислил, что Москва якобы должна республике 63 миллиарда рублей. В 2013-мвсе пересчитали и сумму оценили уже в 300 миллиардов евро.

Аппетиты быстро разыгрались и в Таллине. В 2018-м эстонский Минюст насчитал 1,2 миллиарда евро "ущерба"".

Не отстают и литовские политики: несколько лет подряд литовский парламент принимал резолюцию "о компенсациях за советский период истории". Глава комитета по безопасности и министр обороны республики Арвидас Анушаускас объяснял активность депутатов так: дескать, литовская сторона должна демонстрировать непримиримую позицию в вопросе "ущерба от советской оккупации".

"Содержали Советский Союз"

К сожалению, похожие взгляды проявились и среди отдельных представителей творческой интеллигенции этих стран. Наиболее резкие высказывания о СССР позволила себе известная артистка Лайма Вайкуле. В 1980-х годах ее голос звучал в каждой республике, а песни вроде "Вернисаж" и "Еще не вечер" стали народными хитами.

В 2023 году певица попыталась похвастаться : "Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу. <...> Мой альбом разошелся миллионным тиражом, а я получила 137 рублей за него. Вот посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил. Я отработала и содержала весь Советский Союз. А Алла содержала Россию".

Не только шпроты

Эти заявления не соответствуют действительности — с момента вхождения стран Балтии в состав СССР были как минимум восстановлены заводы, разрушенные в годы войны. Кроме того, было построено множество новых предприятий, выпускающих продукцию как для потребителей внутри Союза, так и на экспорт.

На развитие промышленности выделялись огромные по меркам того времени ресурсы. Только благодаря этому уже в 1965 году объемы производимой тремя республиками продукции возросли более чем в 15 раз в сравнении с показателями на момент присоединения к СССР.

Правительство СССР заботилось также о развитии сельского хозяйства, социальной сферы и транспортной инфраструктуры. В середине 1980-х годов была построена 300-километровая автомагистраль, проходящая почти через всю страну, от Вильнюса до Клайпеды.

Прибалтика времен СССР была знаменита своими торговыми марками. Такими, например, как "ВЭФ", "Радиотехника", автомобили "РАФ". Рижский вагоностроительный завод выпускал электрички "ЭР-1" и "ЭР-2".

Сокращение населения и русофобия

А вот во времена независимости картина резко поменялась, в середине 1990-х объявил о банкротстве знаменитый "ВЭФ". Сегодня на месте завода — торговый центр.

Такая же участь постигла и "РАФ". В 1997 году производство на заводе было остановлено. По иронии судьбы последней моделью, сошедшей с конвейера некогда процветающего завода, стал автомобиль-катафалк.

Довольно резкие слова о сегодняшнем положении Прибалтики прозвучали из уст известного композитора Раймонда Паулса.

"Больше половины фермерских хозяйств обанкротились и прекратили существование. На все это больно смотреть, ощущение такое, что скоро в нашей стране, кроме русофобии, больше ничего не останется", — высказался Паулс.

Экономика Латвии сильно пострадала от разрыва экономических связей с Россией и Белоруссией. Безработица вынуждает молодежь выезжать на заработки в другие страны Евросоюза, откуда многие уже не возвращаются

"В стране сильно упала рождаемость, и население Латвии сокращается просто пугающими темпами..." — поделился композитор.

Западу, по мнению маэстро, не требуются ни молоко, ни сыры, ни масло, а рынки России и Беларуси для прибалтов закрыты.