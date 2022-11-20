https://ria.ru/20221120/latviya-1832825463.html

В Британии рассказали о вымирании Латвии после распада СССР

В Британии рассказали о вымирании Латвии после распада СССР - РИА Новости, 20.11.2022

В Британии рассказали о вымирании Латвии после распада СССР

Латвия потеряла почти треть населения после распада СССР, написал в статье The Guardian британский обозреватель Джон Хенли. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T02:40

2022-11-20T02:40

2022-11-20T12:43

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Латвия потеряла почти треть населения после распада СССР, написал в статье The Guardian британский обозреватель Джон Хенли.По его словам, причиной этому стали последовательные волны эмиграции молодых латышей, которые уезжают за границу в поисках большего заработка.Журналист привел данные ООН, согласно которым к 2050 году Латвия окажется среди стран Европы с демографическими проблемами."В пяти из них — Болгарии, Латвии, Литве, Сербии и на Украине — ожидается падение на более чем двадцать процентов", — отметил Хенли.Советник латвийского правительства по демографии Имантс Парадниекс в беседе с изданием назвал это "экзистенциальной проблемой" для страны.Согласно официальному порталу статистики республики, на начало 2022 года численность населения страны составляла приблизительно 1 875 000 человек. В 1990 году в Латвийской ССР проживали чуть более 2 669 000 человек. Таким образом, за 32 года численность населения Латвии снизилась почти на 800 000.

https://ria.ru/20220721/latviya-1804132818.html

https://ria.ru/20220825/politika-1811925989.html

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в мире, имантс парадниекс, латвия, ссср, европа, оон, великобритания