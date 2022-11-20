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В Британии рассказали о вымирании Латвии после распада СССР - РИА Новости, 20.11.2022
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В Британии рассказали о вымирании Латвии после распада СССР
В Британии рассказали о вымирании Латвии после распада СССР - РИА Новости, 20.11.2022
В Британии рассказали о вымирании Латвии после распада СССР
Латвия потеряла почти треть населения после распада СССР, написал в статье The Guardian британский обозреватель Джон Хенли. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T02:40
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Латвия потеряла почти треть населения после распада СССР, написал в статье The Guardian британский обозреватель Джон Хенли.По его словам, причиной этому стали последовательные волны эмиграции молодых латышей, которые уезжают за границу в поисках большего заработка.Журналист привел данные ООН, согласно которым к 2050 году Латвия окажется среди стран Европы с демографическими проблемами."В пяти из них — Болгарии, Латвии, Литве, Сербии и на Украине — ожидается падение на более чем двадцать процентов", — отметил Хенли.Советник латвийского правительства по демографии Имантс Парадниекс в беседе с изданием назвал это "экзистенциальной проблемой" для страны.Согласно официальному порталу статистики республики, на начало 2022 года численность населения страны составляла приблизительно 1 875 000 человек. В 1990 году в Латвийской ССР проживали чуть более 2 669 000 человек. Таким образом, за 32 года численность населения Латвии снизилась почти на 800 000.
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в мире, имантс парадниекс, латвия, ссср, европа, оон, великобритания
В мире, Имантс Парадниекс, Латвия, СССР, Европа, ООН, Великобритания
02:40 20.11.2022 (обновлено: 12:43 20.11.2022)
 
В Британии рассказали о вымирании Латвии после распада СССР

Guardian: Латвия потеряла треть населения после распада СССР и лишится еще почти четверти

CC BY 2.0 / kishjar? / РигаКолокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Латвия потеряла почти треть населения после распада СССР, написал в статье The Guardian британский обозреватель Джон Хенли.
По его словам, причиной этому стали последовательные волны эмиграции молодых латышей, которые уезжают за границу в поисках большего заработка.

"За последние три десятилетия, с 1990 года, Латвия потеряла около тридцати процентов населения", — говорится в публикации.

Журналист привел данные ООН, согласно которым к 2050 году Латвия окажется среди стран Европы с демографическими проблемами.
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"В пяти из них — Болгарии, Латвии, Литве, Сербии и на Украине — ожидается падение на более чем двадцать процентов", — отметил Хенли.
Советник латвийского правительства по демографии Имантс Парадниекс в беседе с изданием назвал это "экзистенциальной проблемой" для страны.
"Все нации должны обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей", — посетовал Парадниекс.
Согласно официальному порталу статистики республики, на начало 2022 года численность населения страны составляла приблизительно 1 875 000 человек. В 1990 году в Латвийской ССР проживали чуть более 2 669 000 человек.
Таким образом, за 32 года численность населения Латвии снизилась почти на 800 000.
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