Какие пророчества Ванги действительно сбылись и что ждет Россию - РИА Новости, 10.02.2026
18:53 10.02.2026
Какие пророчества Ванги действительно сбылись и что ждет Россию
Вангелия Гуштерова — имя, ставшее синонимом ясновидения. Слепая провидица из Болгарии умерла почти 30 лет назад, но интерес к ее пророчествам не угасает. РИА Новости, 10.02.2026
Какие пророчества Ванги действительно сбылись и что ждет Россию

© AP Photo / BTAВанга
© AP Photo / BTA
Ванга
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вангелия Гуштерова — имя, ставшее синонимом ясновидения. Слепая провидица из Болгарии умерла почти 30 лет назад, но интерес к ее пророчествам не угасает.
Скептики из года в год спорят с верующими: действительно ли она предвидела будущее? Какие из ее предсказаний можно подтвердить фактами?

Девочка, потерявшая зрение

Вангелия Пандева Гуштерова появилась на свет 31 января 1911 года в бедной семье. В 12 лет ее жизнь изменилась навсегда — мощный ураган подхватил ребенка и швырнул на землю. Девочку нашли только спустя несколько часов. Глаза были забиты песком и грязью, началось воспаление.
© Depositphotos.com / rasicaСмерч
Смерч - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Depositphotos.com / rasica
Смерч
Семья не могла позволить себе дорогостоящее лечение. По мнению современных врачей, своевременная медицинская помощь сохранила бы ей зрение. Но этого не произошло — Вангелия полностью ослепла.
Какое-то время она жила в приюте для незрячих, затем вернулась домой, где помогала растить младших братьев и сестер, вела хозяйство. Односельчане вспоминали: уже тогда она иногда подсказывала, где искать потерявшуюся скотину, — для деревни это было ценным умением.

Война и первые пророчества

О необычных способностях Вангелии заговорили во время Второй мировой. Именно тогда она впервые ощутила присутствие "невидимых сил" и начала сообщать родственникам пропавших солдат, где искать их близких — живых или погибших.
Ванга в молодости
Ванга в молодости - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Ванга в молодости
Согласно воспоминаниям очевидцев, переломный момент наступил в 1939 году. После того как 28-летняя Вангелия несколько часов простояла босиком на ледяном полу, у нее развилась тяжелая простуда с высокой температурой. Все ждали худшего, но она неожиданно выздоровела. С этого момента ее дар проявился в полную силу.
К дому провидицы потянулись посетители — сначала соседи, потом люди из других городов. Кто-то хотел узнать судьбу родных, кто-то — свое будущее. Если Ванга замечала проблемы со здоровьем, направляла к врачам или знахарям. Позже ее даже оформили на государственную службу и платили зарплату.

Последние годы и наследие

Последние два десятилетия жизни Ванга провела в местечке Рупите. На собственные средства она построила там часовню Святой Параскевы.
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's house in Rupite, Bulgaria.Дом Ванги в Рупите
Дом Ванги в Рупите - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's house in Rupite, Bulgaria.
Дом Ванги в Рупите
В 1996-м у нее диагностировали рак молочной железы. Врачи настаивали на операции, которая могла продлить жизнь. Ванга отказалась. Она умерла в том же году.
К столетию со дня рождения, в 2011-м, в Рупите установили памятник провидице. Место превратилось в центр паломничества — сюда приезжают люди со всего мира, чтобы почтить память женщины, чей дар до сих пор вызывает споры.

Скептики и поклонники

Существует мнение, что феномен Ванги — искусственно созданный проект. Скептики утверждают: никаких сверхъестественных способностей у нее не было, а некоторые пророчества делались по заказу властей. Массовый поток туристов и паломников действительно превратил ее родную местность в популярное место с развитой инфраструктурой.
Тем не менее часть предсказаний действительно поражает точностью. Вот что удалось проверить:
1942 год — смерть царя Бориса III. Одним из первых знаменитых визитеров стал болгарский царь Борис III. Ванга назвала ему точную дату гибели. Монарх действительно умер именно тогда, когда она предсказала.
© РИА Новости / Федор Кислов | Перейти в медиабанкГенералиссимус Советского Союза И. В. Сталин
Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Федор Кислов
Перейти в медиабанк
Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин
1952 год — кончина Сталина. За год до события Ванга заявила, что советский лидер скончается в марте 1953-го. За это ее даже приговорили к тюремному заключению. Когда пророчество исполнилось, приговор отменили.
1969 год — гибель Индиры Ганди. Во время встречи с индийским премьер-министром провидица произнесла загадочную фразу: "Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье". Спустя 15 лет, в 1984-м, Индира Ганди была убита — и на ней действительно было платье таких цветов.
1981 год — трагедия принцессы Дианы. Наблюдая за трансляцией королевской свадьбы, Ванга произнесла: невеста погибнет молодой в автомобильной катастрофе. Также она добавила, что сама умрет за год до этого события. Так и вышло: Вангелия скончалась 11 августа 1996 года, принцесса Диана разбилась в Париже 31 августа 1997-го.
© AP PhotoПринцесса Диана с сыном во время отдыха на Майорке
Принцесса Диана с сыном во время отдыха на Майорке - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo
Принцесса Диана с сыном во время отдыха на Майорке
1989 год — теракт 11 сентября. За 12 лет до трагедии Ванга произнесла пугающие слова: "Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой". Башни-близнецы были атакованы самолетами 11 сентября 2001-го.
Другие события. Ванга предсказала Чернобыльскую катастрофу, распад СССР. Пророчила и гибель подводной лодки "Курск" — говорила, что "Курск уйдет под воду". Правда, большинство таких пророчеств были поняты и интерпретированы уже после того, как события произошли.

Что она говорила о мире и России

Среди общих прогнозов Ванги — исчезновение бумажных денег. Сегодня, в 2026-м, мы действительно все чаще используем безналичные расчеты. Предрекала она и стремительное развитие медицины — с этим тоже сложно спорить.
Что касается России, сохранились записи ее слов: "Вижу сад. Это Россия. Кругом снег. Много снега. Слышу голоса: мужской и женский. Нет, это не голоса — из глубин земли соки питают деревья. В Россию идет необычная весна". Многие связывают эти слова с перестройкой и последовавшими за ней переменами.
© Public domainВанга
Ванга - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Public domain
Ванга
Была ли Ванга настоящей ясновидящей или ее феномен — результат удачного стечения обстоятельств, умелых интерпретаций и человеческой веры в чудеса? Однозначного ответа нет. Но факт остается фактом: некоторые ее предсказания оказались пугающе точными.
 
 
 
