Какие пророчества Ванги действительно сбылись и что ждет Россию

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вангелия Гуштерова — имя, ставшее синонимом ясновидения. Слепая провидица из Болгарии умерла почти 30 лет назад, но интерес к ее пророчествам не угасает.
Скептики из года в год спорят с верующими: действительно ли она предвидела будущее? Какие из ее предсказаний можно подтвердить фактами?
Девочка, потерявшая зрение
Вангелия Пандева Гуштерова появилась на свет 31 января 1911 года в бедной семье. В 12 лет ее жизнь изменилась навсегда — мощный ураган подхватил ребенка и швырнул на землю. Девочку нашли только спустя несколько часов. Глаза были забиты песком и грязью, началось воспаление.
© Depositphotos.com / rasicaСмерч
© Depositphotos.com / rasica
Смерч
Семья не могла позволить себе дорогостоящее лечение. По мнению современных врачей, своевременная медицинская помощь сохранила бы ей зрение. Но этого не произошло — Вангелия полностью ослепла.
Какое-то время она жила в приюте для незрячих, затем вернулась домой, где помогала растить младших братьев и сестер, вела хозяйство. Односельчане вспоминали: уже тогда она иногда подсказывала, где искать потерявшуюся скотину, — для деревни это было ценным умением.
Война и первые пророчества
О необычных способностях Вангелии заговорили во время Второй мировой. Именно тогда она впервые ощутила присутствие "невидимых сил" и начала сообщать родственникам пропавших солдат, где искать их близких — живых или погибших.
Ванга в молодости
Ванга в молодости
Согласно воспоминаниям очевидцев, переломный момент наступил в 1939 году. После того как 28-летняя Вангелия несколько часов простояла босиком на ледяном полу, у нее развилась тяжелая простуда с высокой температурой. Все ждали худшего, но она неожиданно выздоровела. С этого момента ее дар проявился в полную силу.
К дому провидицы потянулись посетители — сначала соседи, потом люди из других городов. Кто-то хотел узнать судьбу родных, кто-то — свое будущее. Если Ванга замечала проблемы со здоровьем, направляла к врачам или знахарям. Позже ее даже оформили на государственную службу и платили зарплату.
Последние годы и наследие
Последние два десятилетия жизни Ванга провела в местечке Рупите. На собственные средства она построила там часовню Святой Параскевы.
В 1996-м у нее диагностировали рак молочной железы. Врачи настаивали на операции, которая могла продлить жизнь. Ванга отказалась. Она умерла в том же году.
К столетию со дня рождения, в 2011-м, в Рупите установили памятник провидице. Место превратилось в центр паломничества — сюда приезжают люди со всего мира, чтобы почтить память женщины, чей дар до сих пор вызывает споры.
Скептики и поклонники
Существует мнение, что феномен Ванги — искусственно созданный проект. Скептики утверждают: никаких сверхъестественных способностей у нее не было, а некоторые пророчества делались по заказу властей. Массовый поток туристов и паломников действительно превратил ее родную местность в популярное место с развитой инфраструктурой.
Тем не менее часть предсказаний действительно поражает точностью. Вот что удалось проверить:
1942 год — смерть царя Бориса III. Одним из первых знаменитых визитеров стал болгарский царь Борис III. Ванга назвала ему точную дату гибели. Монарх действительно умер именно тогда, когда она предсказала.
Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин
1952 год — кончина Сталина. За год до события Ванга заявила, что советский лидер скончается в марте 1953-го. За это ее даже приговорили к тюремному заключению. Когда пророчество исполнилось, приговор отменили.
1969 год — гибель Индиры Ганди. Во время встречи с индийским премьер-министром провидица произнесла загадочную фразу: "Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье". Спустя 15 лет, в 1984-м, Индира Ганди была убита — и на ней действительно было платье таких цветов.
1981 год — трагедия принцессы Дианы. Наблюдая за трансляцией королевской свадьбы, Ванга произнесла: невеста погибнет молодой в автомобильной катастрофе. Также она добавила, что сама умрет за год до этого события. Так и вышло: Вангелия скончалась 11 августа 1996 года, принцесса Диана разбилась в Париже 31 августа 1997-го.
© AP PhotoПринцесса Диана с сыном во время отдыха на Майорке
© AP Photo
Принцесса Диана с сыном во время отдыха на Майорке
1989 год — теракт 11 сентября. За 12 лет до трагедии Ванга произнесла пугающие слова: "Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой". Башни-близнецы были атакованы самолетами 11 сентября 2001-го.
Другие события. Ванга предсказала Чернобыльскую катастрофу, распад СССР. Пророчила и гибель подводной лодки "Курск" — говорила, что "Курск уйдет под воду". Правда, большинство таких пророчеств были поняты и интерпретированы уже после того, как события произошли.
Что она говорила о мире и России
Среди общих прогнозов Ванги — исчезновение бумажных денег. Сегодня, в 2026-м, мы действительно все чаще используем безналичные расчеты. Предрекала она и стремительное развитие медицины — с этим тоже сложно спорить.
Что касается России, сохранились записи ее слов: "Вижу сад. Это Россия. Кругом снег. Много снега. Слышу голоса: мужской и женский. Нет, это не голоса — из глубин земли соки питают деревья. В Россию идет необычная весна". Многие связывают эти слова с перестройкой и последовавшими за ней переменами.
Была ли Ванга настоящей ясновидящей или ее феномен — результат удачного стечения обстоятельств, умелых интерпретаций и человеческой веры в чудеса? Однозначного ответа нет. Но факт остается фактом: некоторые ее предсказания оказались пугающе точными.