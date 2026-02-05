Феномен Ванги: почему в нее верят миллионы, а ученые называют мошенницей

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ванга для одних — ясновидящая, предсказавшая крушение подлодки и теракты, для других — искусная манипуляторша, использовавшая психологические уловки.

Почему спустя 30 лет после ее смерти в дар болгарской прорицательницы продолжают верить миллионы людей? И есть ли научное объяснение этому феномену?

Как работает магия убеждения

Согласно исследованиям когнитивной психологии, наш мозг устроен таким образом, что склонен видеть закономерности даже там, где их нет. Этот феномен называется апофения — способность находить связи между случайными событиями и придавать им глубокий смысл.

© Depositphotos.com / Andrew Ostrovsky Сила мысли © Depositphotos.com / Andrew Ostrovsky Сила мысли

Важную роль играет эффект "подтверждения ожиданий" — когнитивное искажение, при котором человек склонен запоминать информацию, подтверждающую его убеждения, и игнорировать противоречащую.

Нельзя сбрасывать со счетов и социальное влияние. Когда сосед уверяет, что "она и ему помогла", вера в чудо укрепляется за счет механизма социального доказательства.

Создание культа личности

Игнорировать политический контекст невозможно. Как пишет Life.ru, создание культа Ванги было выгодно тогдашнему руководству Болгарии. Ее дом превратился в туристический объект, а имя использовалось для привлечения иностранцев и валютных поступлений.

Телевидение и газеты активно формировали образ "народной пророчицы". В эпоху дефицита информации и отсутствия интернета такая стратегия работала безупречно.

© AP Photo / BTA Ванга © AP Photo / BTA Ванга

В XX веке Болгария переживала череду тяжелых исторических потрясений: мировые войны, смену политических режимов, экономические кризисы. В таких условиях люди интуитивно тянутся к фигурам, которые дают ощущение контроля над будущим. Аналогичная ситуация наблюдалась и в России 90-х, когда миллионы верили Кашпировскому. Кроме того, в православной традиции Болгарии существует культ старцев и духовных наставников.

Ванга вписалась идеально — она стала не просто женщиной с "даром", а символом национальной гордости и олицетворением духовной стойкости, хотя действовала за пределами церковных канонов.

Пророчества, которые потрясли мир

Сторонники Ванги приводят десятки историй, которые, по их мнению, доказывают подлинность ее способностей. Наиболее известные случаи вызывают споры до сих пор.

© AP Photo Атомная подводная лодка "Курск" © AP Photo Атомная подводная лодка "Курск"

Частные случаи с точными деталями. К провидице К провидице приехала женщина в поисках пропавшего сына. Ванга сказала: "Он в воде, рядом камни, ищите севернее". Спасатели обнаружили тело в горной реке именно там, куда указывала предсказательница.

Подводная лодка "Курск". По словам очевидцев, еще в 1980-м Ванга произнесла: "Курск уйдет под воду, и весь мир будет его оплакивать". В то время мало кто мог предположить, что речь идет не о городе, а о подлодке.

Теракты 11 сентября. В 1989-м, как утверждается, Ванга предупреждала о "стальных птицах, которые заклюют братьев". После терактов 11 сентября 2001-го многие сочли это пророчеством о трагедии.

Судьба Филиппа Киркорова. Когда четырехлетний Филипп заболел, Ванга заявила: он поправится. "Взберется на гору, вижу вашего сына на высокой горе, он стоит и размахивает металлической палкой". Также предсказала, что Филипп женится на женщине, чье имя начинается на "А" и которую он увидит через три дня. Ребенок в тот день посмотрел концерт Аллы Пугачевой.

© AP Photo / Amy Sancetta Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке © AP Photo / Amy Sancetta Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Несмотря на поток посетителей, Ванга жила скромно. Значительная часть денег шла на благотворительность: помощь сиротам, финансирование храмов. Болгарская пресса 70-х писала, что к ее дому подъезжали люди с подарками, а она отказывалась брать ценности.

Прорицательница имела всего несколько классов образования, не читала газет и книг. Но в ее речах нередко присутствовала сложная геополитическая терминология, что удивляло слушателей.

Что говорят скептики

Критики феномена Ванги считают, что речь идет не о сверхъестественном даре, а о сочетании психологических техник, человеческой склонности к вере и статистических совпадений. Их аргументы выглядят так:

"Холодное чтение". Скептики указывают на технику, широко известную в психологии и иллюзионизме. Прорицатель делает обобщенные, расплывчатые заявления — о "бедах", "дороге", "потере" или "опасности". Человек сам наполняет эти слова конкретным смыслом, соотнося их со своей жизнью. Любое последующее несчастье легко интерпретируется как "точное предсказание".

© Depositphotos.com / ftelkov Руки пожилой женщины © Depositphotos.com / ftelkov Руки пожилой женщины

Недокументированные слова. По По данным Life.ru, большинство "сбывшихся пророчеств" Ванги известны лишь в пересказах — и почти всегда всплывают уже после того, как событие произошло. Так было и с историей о подлодке "Курск": ни одной аудиозаписи или документального свидетельства ее слов 1980 года не найдено. Упоминания появились лишь в начале 2000-х, уже после трагедии.

Закон больших чисел. Поток посетителей к Ванге был огромным — тысячи людей ежегодно. При таком количестве обращений вероятность случайных совпадений резко возрастает. Люди запоминают редкие удачные попадания и быстро забывают десятки прогнозов, которые не сбылись вовсе.

Скептики напоминают и о прямых ошибках. По воспоминаниям очевидцев, Ванга говорила о том, что на очереди "третий всемирный конфликт", в 2010-м, и который якобы должен был продлиться до 2014-го — этого не произошло. Также она утверждала, что к 2018-му Европа опустеет — ни в назначенный срок, ни спустя годы эти слова не подтвердились.

Есть нечто большее?

И все же, несмотря на все рациональные объяснения, феномен Ванги остается живым. Возможно, существуют явления, которые пока выходят за рамки нашего научного понимания.

Квантовая физика показала: реальность гораздо сложнее, чем кажется. Эффект наблюдателя, нелокальность, запутанность частиц — все это когда-то казалось мистикой, а теперь признано наукой. Может, способность некоторых людей считывать информацию о прошлом и будущем — это не магия, а неизученная функция мозга? Нейронауки только начинают раскрывать потенциал человеческого сознания.

© Depositphotos.com / monsit 3D-модель мозга человека © Depositphotos.com / monsit 3D-модель мозга человека