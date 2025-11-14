Предсказания Ванги на 2026 год: шаг, после которого пути назад уже не будет

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Болгарская ясновидящая Вангелия Гуштерова, известная всему миру как баба Ванга, ушла из жизни почти три десятилетия назад, но ее предсказания продолжают будоражить умы миллионов людей. Среди многочисленных пророчеств особое место занимают те, что касаются 2026 года. Что же, по словам легендарной прорицательницы, ждет человечество в ближайшем будущем?

Как Ванга ослепла

История Ванги началась в 1911-м, когда в бедной крестьянской семье появилась девочка Вангелия. Едва малышке исполнилось три года, она потеряла мать. Спустя год отец отправился на фронт Первой мировой — и пропал без вести на несколько лет. Все считали девочку круглой сиротой.

Ванга в молодости Ванга в молодости

Отец вернулся и женился второй раз, в семье появился достаток. Он стал преуспевающим хозяином, нанимал работников. Соседи с уважением называли его "чорбаджи" — так величали зажиточных людей. Но судьба приготовила новый удар. Местное начальство вспомнило о партизанском прошлом отца и арестовало его. У семьи отобрали все имущество, а главу избили. Семья вновь оказалась на грани нищеты.

Самое страшное испытание ждало впереди. Когда Вангелии исполнилось 12, во время прогулки с двоюродными сестрами обрушился мощный ураган. Вихрь подхватил девочку и пронес почти два километра. Когда ее нашли, она лежала под грудой камней и песка. Глаза были забиты землей.

Путь к дару

Отец не жалел денег на лечение, отдавая все, что было. Делали операции в Скопле, возили в Белград. Один столичный хирург согласился провести лишь первый этап операции за половину стоимости, пообещав завершить лечение, когда семья принесет остальную сумму. После возвращения домой девочка еще различала свет, но вскоре ее зрение погасло окончательно.

В 15 лет Вангелия попала в учреждение для незрячих в Земуне, где научилась читать по Брайлю, освоила фортепиано. Там же она встретила молодого человека из обеспеченной семьи, который предложил ей замужество. Но мачеха умерла при родах, и отец потребовал, чтобы дочь вернулась домой присматривать за младшими детьми.

Удивительно, но первые признаки необычных способностей появились задолго до встречи с ураганом. В 11 лет девочка придумала странную забаву — прятала предметы, затем плотно зажмуривалась и искала их на ощупь, словно слепая. Отец запрещал эту игру, но Ванга продолжала.

После потери зрения начали проявляться удивительные способности. Сначала вещие сны, которые сбывались с пугающей точностью. Затем Ванга стала безошибочно находить пропавших животных, помогала отыскивать потерянные вещи, предсказывала судьбы соседей. Слепая девушка обрела внутреннее зрение.

Планета на грани катастрофы

Среди пророчеств Ванги особенно тревожными выглядят те, что касаются природных катаклизмов. Прорицательница неоднократно говорила: человеческая деятельность приведет планету к опасной черте. К 2026 году мир может столкнуться с серьезнейшими экологическими проблемами глобального масштаба, сообщает издание "Известия".

© Pixabay License Глобальное потепление © Pixabay License Глобальное потепление

Ванга предупреждала о стремительном потеплении климата, исчезновении жизненно важных природных ресурсов и катастрофических явлениях природы. Планета будет содрогаться все чаще, а водная стихия начнет поглощать береговые территории. Эти предсказания указывают на учащение мощных землетрясений, пробуждение вулканов и экстремальные погодные аномалии.

Голод и жажда погонят народы

Тревожное предсказание касается острой нехватки жизненно необходимых ресурсов. Провидица предупреждала : в 2026 году множество регионов столкнутся с дефицитом чистой питьевой воды и продовольствия. Это приведет к массовым перемещениям населения и серьезным социальным потрясениям.

Люди будут вынуждены покидать свои дома в поисках воды и пропитания. Такие миграционные потоки неизбежно вызовут напряженность. Борьба за ресурсы может стать причиной многочисленных конфликтов.

Научный прорыв или новая угроза

Ванга говорила о грядущих технологических достижениях, способных в корне изменить жизнь человечества. Правда, она подчеркивала: эти открытия несут как огромные возможности, так и серьезные риски.

По словам провидицы, к середине 20-х годов ученые "приручат невидимые силы" и совершат открытия, которые перевернут медицину и коммуникации. Исследователи ее наследия полагают: речь может идти о революционных прорывах в квантовых вычислениях, достижениях в генной инженерии или развитии искусственного интеллекта, способного принимать решения самостоятельно.

Мир на пороге большой войны

Помимо природных катастроф, Ванга предупреждала о возможности крупномасштабного военного противостояния. В ее пророчествах говорится : 2026 год может стать временем обострения противоречий между ведущими мировыми державами.

Прорицательница указывала на регионы, где напряженность достигнет критической точки. Особое беспокойство вызывали Ближний Восток, страны Юго-Восточной и Южной Азии.

Что ждет Россию

Особое место в пророчествах Ванги всегда занимала Россия. Согласно ее словам , страну ожидают непростые времена, но при этом открываются возможности для настоящего возрождения.

Ванга предсказывала: Россия может столкнуться с серьезными экономическими трудностями. Причины будут как внутренними, так и внешними. Прорицательница говорила о возможных переменах в политическом устройстве. При этом она подчеркивала: роль России на мировой арене будет не ослабевать, а усиливаться.