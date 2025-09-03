Что Ванга предсказала Европе: западные СМИ бьют тревогу

Рейтинг@Mail.ru
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Болгарская прорицательница умерла почти 30 лет назад, но ее предсказания до сих пор будоражат мир. Европейские СМИ пишут о "начале апокалипсиса", американские издания предрекают "конец света". Что именно она предвидела?

Тяжелое детство

Вангелия Гуштерова родилась в 1911 году в семье бедного крестьянина. Когда Ванге исполнилось три года, умерла мать. Через год отца забрали в армию и отправили на фронт Первой мировой войны. Три года от него не было никаких известий, все считали девочку сиротой.Когда отец вернулся и женился повторно, в семье наконец появился достаток. Он стал успешным крестьянином, нанимал батраков, люди называли его "чорбаджи" — богач. Но счастье длилось недолго. Теперь глава семейства сам вынужден был батрачить, чтобы прокормить детей.Трагедия, изменившая жизньВ 12 лет ее жизнь круто изменилась. Во время прогулки с кузинами налетел страшный ураган. Смерч подхватил Вангу и унес почти на два километра. Когда ее нашли, девочка лежала под слоем камней и песка, глаза были забиты землей.Отец потратил все деньги на лечение — делали операции в Скопле и Белграде. Врач в столице согласился провести только половину операции за полцены, обещав закончить, когда принесут остальные деньги. После возвращения домой девочка еще слабо видела, но вскоре ослепла навсегда.В 15 лет ее отдали в Дом слепых в Земуне, где она научилась играть на пианино и освоила азбуку Брайля. Там же встретила первую любовь — юношу из богатой семьи, который предложил ей выйти за него замуж. Но мачеха умерла при родах, и отец приказал дочери вместо замужества вернуться домой ухаживать за сестрами и братьями.Необычный дарСтранности начались еще до трагедии. В 11 лет Ванга придумала игру, которая пугала отца, — прятала предмет, а потом крепко закрывала глаза и, как слепая, начинала его искать. Отец запрещал, но девочка продолжала “играть в слепую". Словно готовилась к будущему.После потери зрения появились способности. Сначала были сны, которые сбывались с пугающей точностью. Потом она стала "видеть" пропавших животных, находить потерянные вещи, предсказывать судьбы соседей.Что обещает миру нынешний годАмериканский New York Post в июле 2024 года писал об одном из самых пугающих пророчеств — конце света, который случится в 2025 году. Издание утверждает, что провидица говорила так: "Конфликт в Европе уничтожит население континента".Европейское издание Euronews в декабре 2024 года опубликовало материал с заголовком "Конец света: жуткие предсказания легендарной ясновидящей бабы Ванги на 2025 год". Издание сообщает о мрачном пророчестве: "конфликт в Европе приведет к исчезновению человечества".По версии Euronews, болгарская провидица говорила о нескольких ключевых событиях нынешнего года:Разрушительная война в Европе. Именно этот конфликт, по мнению толкователей, должен стать спусковым крючком для цепи событий, ведущих к гибели цивилизации. Издание отмечает, что речь идет о противостоянии "невиданного доселе масштаба".Усиление влияния России — страна укрепит доминирование и продолжит формировать геополитический ландшафт.Природные катастрофы — в том числе извержение спящих вулканов. Сильные наводнения также принесут разрушения, и Ванга, в частности, упоминала землетрясение вдоль западного побережья США.Медицинские прорывы — Ванга также предсказала, что ученые совершат прорыв в области выращивания органов в лабораторных условиях, что произведет революцию в трансплантологии. Кроме того, она предсказала прогресс в лечении рака, возможно, даже создание лекарства.Взгляд в далекое будущееБолгарская ясновидящая оставила пророчества вплоть до 5079 года, когда, по ее словам, наступит окончательный конец света. До этого момента человечество переживет множество потрясений. Euronews приводит следующую хронологию событий:2028 год — Человечество начнет осваивать Венеру как источник энергии.2033 год — растают полярные льды, что приведет к катастрофическому подъему уровня мировых морей.2130 год — люди установят контакт с инопланетянами.2170 год — глобальная засуха опустошит большую часть мира.3005 год — Земля вступит в войну с цивилизацией на Марсе.3797 год — Земля станет непригодной для жизни, последние люди покинут планету.Что предрекла России"Московский комсомолец" приводит пророчества Ванги о судьбе России. Согласно изданию, еще в 1970-х годах прорицательница утверждала об Америке: "Америка будет сильной до тех пор, пока люди не будут ссориться и будут заботиться друг о друге". Будущее США она видела мрачным: "Америка опустится на дно... исчезнет".О России Ванга говорила иначе. Как утверждает "МК", она предсказывала, что россияне столкнутся с трудными временами, но в конечном итоге "поднимут свою страну". Издание цитирует слова провидицы: "наступит время, когда люди начнут возвращаться к своим корням и историческим истокам".Ванга также предсказывала духовное возрождение России и упоминала о появлении "единой религии Белого лотоса". По ее словам, Россия станет величайшей державой в мире.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Болгарская прорицательница умерла почти 30 лет назад, но ее предсказания до сих пор будоражат мир. Европейские СМИ пишут о "начале апокалипсиса", американские издания предрекают "конец света". Что именно она предвидела?

Тяжелое детство

Вангелия Гуштерова родилась в 1911 году в семье бедного крестьянина. Когда Ванге исполнилось три года, умерла мать. Через год отца забрали в армию и отправили на фронт Первой мировой войны. Три года от него не было никаких известий, все считали девочку сиротой.
Когда отец вернулся и женился повторно, в семье наконец появился достаток. Он стал успешным крестьянином, нанимал батраков, люди называли его "чорбаджи" — богач. Но счастье длилось недолго.
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's grave in Rupite, Bulgaria.Могила Ванги
Могила Ванги - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's grave in Rupite, Bulgaria.
Могила Ванги
Местные власти вспомнили, что в молодости отец был партизаном, и арестовали его. Отобрали все имущество прямо во время жатвы, избили до полусмерти. Семья снова впала в нищету. Теперь глава семейства сам вынужден был батрачить, чтобы прокормить детей.

Трагедия, изменившая жизнь

В 12 лет ее жизнь круто изменилась. Во время прогулки с кузинами налетел страшный ураган. Смерч подхватил Вангу и унес почти на два километра. Когда ее нашли, девочка лежала под слоем камней и песка, глаза были забиты землей.
Отец потратил все деньги на лечение — делали операции в Скопле и Белграде. Врач в столице согласился провести только половину операции за полцены, обещав закончить, когда принесут остальные деньги. После возвращения домой девочка еще слабо видела, но вскоре ослепла навсегда.
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's house in Rupite, Bulgaria.Дом Ванги в Рупите
Дом Ванги в Рупите - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's house in Rupite, Bulgaria.
Дом Ванги в Рупите
В 15 лет ее отдали в Дом слепых в Земуне, где она научилась играть на пианино и освоила азбуку Брайля. Там же встретила первую любовь — юношу из богатой семьи, который предложил ей выйти за него замуж. Но мачеха умерла при родах, и отец приказал дочери вместо замужества вернуться домой ухаживать за сестрами и братьями.

Необычный дар

Странности начались еще до трагедии. В 11 лет Ванга придумала игру, которая пугала отца, — прятала предмет, а потом крепко закрывала глаза и, как слепая, начинала его искать. Отец запрещал, но девочка продолжала “играть в слепую". Словно готовилась к будущему.
После потери зрения появились способности. Сначала были сны, которые сбывались с пугающей точностью. Потом она стала "видеть" пропавших животных, находить потерянные вещи, предсказывать судьбы соседей.

Что обещает миру нынешний год

Американский New York Post в июле 2024 года писал об одном из самых пугающих пророчеств — конце света, который случится в 2025 году. Издание утверждает, что провидица говорила так: "Конфликт в Европе уничтожит население континента".
Европейское издание Euronews в декабре 2024 года опубликовало материал с заголовком "Конец света: жуткие предсказания легендарной ясновидящей бабы Ванги на 2025 год". Издание сообщает о мрачном пророчестве: "конфликт в Европе приведет к исчезновению человечества".
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
По версии Euronews, болгарская провидица говорила о нескольких ключевых событиях нынешнего года:
Разрушительная война в Европе. Именно этот конфликт, по мнению толкователей, должен стать спусковым крючком для цепи событий, ведущих к гибели цивилизации. Издание отмечает, что речь идет о противостоянии "невиданного доселе масштаба".
Усиление влияния России — страна укрепит доминирование и продолжит формировать геополитический ландшафт.
Природные катастрофы — в том числе извержение спящих вулканов. Сильные наводнения также принесут разрушения, и Ванга, в частности, упоминала землетрясение вдоль западного побережья США.
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
Медицинские прорывы — Ванга также предсказала, что ученые совершат прорыв в области выращивания органов в лабораторных условиях, что произведет революцию в трансплантологии. Кроме того, она предсказала прогресс в лечении рака, возможно, даже создание лекарства.

Взгляд в далекое будущее

Болгарская ясновидящая оставила пророчества вплоть до 5079 года, когда, по ее словам, наступит окончательный конец света. До этого момента человечество переживет множество потрясений. Euronews приводит следующую хронологию событий:
2028 год — Человечество начнет осваивать Венеру как источник энергии.
2033 год — растают полярные льды, что приведет к катастрофическому подъему уровня мировых морей.
2130 год — люди установят контакт с инопланетянами.
2170 год — глобальная засуха опустошит большую часть мира.
3005 год — Земля вступит в войну с цивилизацией на Марсе.
© Public domainПоверхность Марса
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Public domain
Поверхность Марса
3797 год — Земля станет непригодной для жизни, последние люди покинут планету.

Что предрекла России

"Московский комсомолец" приводит пророчества Ванги о судьбе России. Согласно изданию, еще в 1970-х годах прорицательница утверждала об Америке: "Америка будет сильной до тех пор, пока люди не будут ссориться и будут заботиться друг о друге". Будущее США она видела мрачным: "Америка опустится на дно... исчезнет".
О России Ванга говорила иначе. Как утверждает "МК", она предсказывала, что россияне столкнутся с трудными временами, но в конечном итоге "поднимут свою страну". Издание цитирует слова провидицы: "наступит время, когда люди начнут возвращаться к своим корням и историческим истокам".
Ванга также предсказывала духовное возрождение России и упоминала о появлении "единой религии Белого лотоса". По ее словам, Россия станет величайшей державой в мире.
 
 
 
