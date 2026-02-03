Что Ванга говорила о 2026 годе и судьбе России

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Она назвала дату смерти Сталина. Увидела "стальных птиц", которые заклюют Нью-Йорк. В 1980-м произнесла: "Курск уйдет под воду, и весь мир будет его оплакивать". Через 20 лет атомная подлодка затонула в Баренцевом море. Совпадение? Но таких совпадений у Ванги — десятки.

А что прорицательница говорила о 2026-м? И почему ее предсказания о России заставляют задуматься?

Страшные испытания

Вангелия Гуштерова появилась на свет в 1911 году в самой обычной бедной крестьянской семье. Ей было всего три года, когда умерла мама. Через год отец ушел на Первую мировую — и пропал. Все думали, что девочка осталась полной сиротой.

Отец вернулся, женился снова, и жизнь начала налаживаться. Радость была недолгой. Власти вспомнили о его партизанском прошлом. Отца арестовали, жестоко избили, забрали все имущество подчистую.

Ванга в молодости Ванга в молодости

В 12 лет Вангелию настигла новая беда. Во время прогулки с двоюродными сестрами налетел страшный ураган, который подхватил девочку и нес почти два километра. Ее нашли живой под кучей камней и песка. Глаза были полностью забиты землей.

Отец не жалел средств: отдавал последние деньги на лечение. Возили в Скопье, в Белград. Один столичный хирург взялся за первую часть операции за полцены — обещал закончить, когда принесут остальное. Но денег больше не было.

Зрение угасло навсегда. В 15 лет Вангелия попала в школу для слепых в Земуне. Там научилась читать по Брайлю, освоила фортепиано.

Предсказания о будущем технологий

© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект © РИА Новости/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект

Ванга оставила сотни пророчеств — о войнах, катастрофах, лидерах и судьбах стран. Провидица уверяла : уже к середине 2020-х ученые "приручат невидимые силы" и сделают открытия, которые полностью перевернут медицину и общение между людьми.

Она предупреждала — эти прорывы принесут и невероятные возможности, и огромные опасности.

Исследователи ее слов считают: Ванга могла иметь в виду квантовые компьютеры, генную инженерию или искусственный интеллект, который начнет принимать решения сам.

Экологические угрозы 2026 года

© AP Photo / Marco Di Marco Лава на дороге в Гриндавике во время извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии © AP Photo / Marco Di Marco Лава на дороге в Гриндавике во время извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии

Ванга часто предупреждала : человечество само толкает планету к краю пропасти. К 2026 году мир рискует столкнуться с глобальными экологическими катастрофами, которые изменят все.

Она говорила о резком потеплении климата, истощении ключевых ресурсов и разгуле стихий. Земля будет трястись чаще — мощные землетрясения, вулканические извержения, погодные аномалии. Воды начнут наступать, поглощая берега и целые территории.

Особо тревожно звучало пророчество о дефиците: многие регионы останутся без чистой воды и еды. Это спровоцирует массовые миграции — люди бросят дома в поисках выживания. Борьба за остатки ресурсов разожжет конфликты по всему миру.

Угроза большой войны

Провидица не раз повторяла : человечество балансирует на грани. По ее словам, 2026-й рискует стать тем самым моментом, когда старые обиды, территориальные споры и борьба за влияние между сверхдержавами вырвутся наружу в открытое противостояние.

Она особенно выделяла регионы, между которыми годами сохраняются натянутые отношения:

Ближний Восток — сплетение интересов, где нефть, религия и старые конфликты превратили регион в пороховую бочку;

Юго-Восточная Азия — густонаселенные острова, морские пути, где каждый маневр флота может стать последней каплей;

Южная Азия — миллиарды людей, границы, которые помнят кровь, и ядерные тени над головой.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы © AP Photo / Ohad Zwigenberg Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы

Ванга видела, как эти точки кипят, как искры летят от малейшего трения. И предупреждала: если не погасить вовремя — вспыхнет так, что задымится вся планета.

Пророчества о России и Америке

Еще в 1970-х Ванга видела судьбу США без прикрас. "Америка будет сильной до тех пор, пока люди не будут ссориться и будут заботиться друг о друге", — говорила она. А потом — мрак: "Америка опустится на дно... исчезнет".

Россия всегда занимала особое место в ее видениях. Да, впереди тяжелые времена: экономические потрясения от внутренних проблем и внешнего давления, возможные перемены в политике.

© AP Photo / Mark Lennihan Статуя Свободы в Нью-Йорке, США © AP Photo / Mark Lennihan Статуя Свободы в Нью-Йорке, США