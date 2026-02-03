Что Ванга говорила о 2026 годе и судьбе России

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Она назвала дату смерти Сталина. Увидела "стальных птиц", которые заклюют Нью-Йорк. В 1980-м произнесла: "Курск уйдет под воду, и весь мир будет его оплакивать". Через 20 лет атомная подлодка затонула в Баренцевом море. Совпадение? Но таких совпадений у Ванги — десятки.
А что прорицательница говорила о 2026-м? И почему ее предсказания о России заставляют задуматься?
Страшные испытания
Вангелия Гуштерова появилась на свет в 1911 году в самой обычной бедной крестьянской семье. Ей было всего три года, когда умерла мама. Через год отец ушел на Первую мировую — и пропал. Все думали, что девочка осталась полной сиротой.
Отец вернулся, женился снова, и жизнь начала налаживаться. Радость была недолгой. Власти вспомнили о его партизанском прошлом. Отца арестовали, жестоко избили, забрали все имущество подчистую.
Ванга в молодости
В 12 лет Вангелию настигла новая беда. Во время прогулки с двоюродными сестрами налетел страшный ураган, который подхватил девочку и нес почти два километра. Ее нашли живой под кучей камней и песка. Глаза были полностью забиты землей.
Отец не жалел средств: отдавал последние деньги на лечение. Возили в Скопье, в Белград. Один столичный хирург взялся за первую часть операции за полцены — обещал закончить, когда принесут остальное. Но денег больше не было.
Зрение угасло навсегда. В 15 лет Вангелия попала в школу для слепых в Земуне. Там научилась читать по Брайлю, освоила фортепиано.
Предсказания о будущем технологий
Искусственный интеллект
Ванга оставила сотни пророчеств — о войнах, катастрофах, лидерах и судьбах стран. Провидица уверяла: уже к середине 2020-х ученые "приручат невидимые силы" и сделают открытия, которые полностью перевернут медицину и общение между людьми.
Она предупреждала — эти прорывы принесут и невероятные возможности, и огромные опасности.
Исследователи ее слов считают: Ванга могла иметь в виду квантовые компьютеры, генную инженерию или искусственный интеллект, который начнет принимать решения сам.
Экологические угрозы 2026 года
© AP Photo / Marco Di MarcoЛава на дороге в Гриндавике во время извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии
Лава на дороге в Гриндавике во время извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии
Ванга часто предупреждала: человечество само толкает планету к краю пропасти. К 2026 году мир рискует столкнуться с глобальными экологическими катастрофами, которые изменят все.
Она говорила о резком потеплении климата, истощении ключевых ресурсов и разгуле стихий. Земля будет трястись чаще — мощные землетрясения, вулканические извержения, погодные аномалии. Воды начнут наступать, поглощая берега и целые территории.
Особо тревожно звучало пророчество о дефиците: многие регионы останутся без чистой воды и еды. Это спровоцирует массовые миграции — люди бросят дома в поисках выживания. Борьба за остатки ресурсов разожжет конфликты по всему миру.
Угроза большой войны
Провидица не раз повторяла: человечество балансирует на грани. По ее словам, 2026-й рискует стать тем самым моментом, когда старые обиды, территориальные споры и борьба за влияние между сверхдержавами вырвутся наружу в открытое противостояние.
Она особенно выделяла регионы, между которыми годами сохраняются натянутые отношения:
- Ближний Восток — сплетение интересов, где нефть, религия и старые конфликты превратили регион в пороховую бочку;
- Юго-Восточная Азия — густонаселенные острова, морские пути, где каждый маневр флота может стать последней каплей;
- Южная Азия — миллиарды людей, границы, которые помнят кровь, и ядерные тени над головой.
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Ванга видела, как эти точки кипят, как искры летят от малейшего трения. И предупреждала: если не погасить вовремя — вспыхнет так, что задымится вся планета.
Пророчества о России и Америке
Еще в 1970-х Ванга видела судьбу США без прикрас. "Америка будет сильной до тех пор, пока люди не будут ссориться и будут заботиться друг о друге", — говорила она. А потом — мрак: "Америка опустится на дно... исчезнет".
Россия всегда занимала особое место в ее видениях. Да, впереди тяжелые времена: экономические потрясения от внутренних проблем и внешнего давления, возможные перемены в политике.
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США
Но за этим — настоящее возрождение. Роль страны в мире не ослабнет, а только окрепнет. Россия станет духовным и экономическим центром, оплотом силы. Интерпретаторы часто вспоминают ее жесткие слова: "Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет". Ванга видела: кто поднимет руку на эту землю — тот сам падет в бездну.