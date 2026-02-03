Рейтинг@Mail.ru
Что Ванга говорила о 2026 годе и судьбе России - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/vanga-2071916033.html
Что Ванга говорила о 2026 годе и судьбе России
Что Ванга говорила о 2026 годе и судьбе России - РИА Новости, 03.02.2026
Что Ванга говорила о 2026 годе и судьбе России
Она назвала дату смерти Сталина. Увидела "стальных птиц", которые заклюют Нью-Йорк. В 1980-м произнесла: "Курск уйдет под воду, и весь мир будет его... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:04:00+03:00
2026-02-03T18:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054707614_0:74:1088:686_1920x0_80_0_0_49bd45ccfcf1a32578dfed999197f34a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054707614_0:0:1088:816_1920x0_80_0_0_e82bd3485e88f4993b1c19349381a990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Что Ванга говорила о 2026 годе и судьбе России

© AP Photo / BTAВанга
Ванга - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / BTA
Ванга
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Она назвала дату смерти Сталина. Увидела "стальных птиц", которые заклюют Нью-Йорк. В 1980-м произнесла: "Курск уйдет под воду, и весь мир будет его оплакивать". Через 20 лет атомная подлодка затонула в Баренцевом море. Совпадение? Но таких совпадений у Ванги — десятки.
А что прорицательница говорила о 2026-м? И почему ее предсказания о России заставляют задуматься?

Страшные испытания

Вангелия Гуштерова появилась на свет в 1911 году в самой обычной бедной крестьянской семье. Ей было всего три года, когда умерла мама. Через год отец ушел на Первую мировую — и пропал. Все думали, что девочка осталась полной сиротой.
Отец вернулся, женился снова, и жизнь начала налаживаться. Радость была недолгой. Власти вспомнили о его партизанском прошлом. Отца арестовали, жестоко избили, забрали все имущество подчистую.
Ванга в молодости
Ванга в молодости - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Ванга в молодости
В 12 лет Вангелию настигла новая беда. Во время прогулки с двоюродными сестрами налетел страшный ураган, который подхватил девочку и нес почти два километра. Ее нашли живой под кучей камней и песка. Глаза были полностью забиты землей.
Отец не жалел средств: отдавал последние деньги на лечение. Возили в Скопье, в Белград. Один столичный хирург взялся за первую часть операции за полцены — обещал закончить, когда принесут остальное. Но денег больше не было.
Зрение угасло навсегда. В 15 лет Вангелия попала в школу для слепых в Земуне. Там научилась читать по Брайлю, освоила фортепиано.

Предсказания о будущем технологий

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект
Ванга оставила сотни пророчеств — о войнах, катастрофах, лидерах и судьбах стран. Провидица уверяла: уже к середине 2020-х ученые "приручат невидимые силы" и сделают открытия, которые полностью перевернут медицину и общение между людьми.
Она предупреждала — эти прорывы принесут и невероятные возможности, и огромные опасности.
Исследователи ее слов считают: Ванга могла иметь в виду квантовые компьютеры, генную инженерию или искусственный интеллект, который начнет принимать решения сам.

Экологические угрозы 2026 года

© AP Photo / Marco Di MarcoЛава на дороге в Гриндавике во время извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии
Лава на дороге в Гриндавике во время извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Marco Di Marco
Лава на дороге в Гриндавике во время извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии
Ванга часто предупреждала: человечество само толкает планету к краю пропасти. К 2026 году мир рискует столкнуться с глобальными экологическими катастрофами, которые изменят все.
Она говорила о резком потеплении климата, истощении ключевых ресурсов и разгуле стихий. Земля будет трястись чаще — мощные землетрясения, вулканические извержения, погодные аномалии. Воды начнут наступать, поглощая берега и целые территории.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве
Особо тревожно звучало пророчество о дефиците: многие регионы останутся без чистой воды и еды. Это спровоцирует массовые миграции — люди бросят дома в поисках выживания. Борьба за остатки ресурсов разожжет конфликты по всему миру.

Угроза большой войны

Провидица не раз повторяла: человечество балансирует на грани. По ее словам, 2026-й рискует стать тем самым моментом, когда старые обиды, территориальные споры и борьба за влияние между сверхдержавами вырвутся наружу в открытое противостояние.
Она особенно выделяла регионы, между которыми годами сохраняются натянутые отношения:
  • Ближний Восток — сплетение интересов, где нефть, религия и старые конфликты превратили регион в пороховую бочку;
  • Юго-Восточная Азия — густонаселенные острова, морские пути, где каждый маневр флота может стать последней каплей;
  • Южная Азия — миллиарды людей, границы, которые помнят кровь, и ядерные тени над головой.
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Ванга видела, как эти точки кипят, как искры летят от малейшего трения. И предупреждала: если не погасить вовремя — вспыхнет так, что задымится вся планета.

Пророчества о России и Америке

Еще в 1970-х Ванга видела судьбу США без прикрас. "Америка будет сильной до тех пор, пока люди не будут ссориться и будут заботиться друг о друге", — говорила она. А потом — мрак: "Америка опустится на дно... исчезнет".
Россия всегда занимала особое место в ее видениях. Да, впереди тяжелые времена: экономические потрясения от внутренних проблем и внешнего давления, возможные перемены в политике.
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США
Но за этим — настоящее возрождение. Роль страны в мире не ослабнет, а только окрепнет. Россия станет духовным и экономическим центром, оплотом силы. Интерпретаторы часто вспоминают ее жесткие слова: "Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет". Ванга видела: кто поднимет руку на эту землю — тот сам падет в бездну.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала