https://ria.ru/20260208/bundesliga-2073073021.html
Дубль Кейна и хет-трик Диаса принесли "Баварии" победу в матче Бундеслиги
Дубль Кейна и хет-трик Диаса принесли "Баварии" победу в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Дубль Кейна и хет-трик Диаса принесли "Баварии" победу в матче Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" на своем поле обыграла "Хоффенхайм" в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T21:46:00+03:00
2026-02-08T21:46:00+03:00
2026-02-08T21:52:00+03:00
футбол
спорт
луис диас
гарри кейн
андрей крамарич
бавария
хоффенхайм
бундеслига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073073449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e0f88fdca5250301b39bcfdf4fe7f7c.jpg
https://ria.ru/20260208/futbol-2073072483.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073073449_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_18e9c4751fb612ab45fb1a1b8a332e12.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, луис диас, гарри кейн, андрей крамарич, бавария, хоффенхайм, бундеслига
Футбол, Спорт, Луис Диас, Гарри Кейн, Андрей Крамарич, Бавария, Хоффенхайм, Бундеслига
Дубль Кейна и хет-трик Диаса принесли "Баварии" победу в матче Бундеслиги
Дубль Кейна принес "Баварии" победу над "Хоффенхаймом" в Бундеслиге