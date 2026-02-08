Рейтинг@Mail.ru
Дубль Кейна и хет-трик Диаса принесли "Баварии" победу в матче Бундеслиги
Футбол
Футбол
 
21:46 08.02.2026 (обновлено: 21:52 08.02.2026)
Дубль Кейна и хет-трик Диаса принесли "Баварии" победу в матче Бундеслиги
Дубль Кейна и хет-трик Диаса принесли "Баварии" победу в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Дубль Кейна и хет-трик Диаса принесли "Баварии" победу в матче Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" на своем поле обыграла "Хоффенхайм" в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T21:46:00+03:00
2026-02-08T21:52:00+03:00
футбол
спорт
луис диас
гарри кейн
андрей крамарич
бавария
хоффенхайм
бундеслига
луис диас, гарри кейн, андрей крамарич, бавария, хоффенхайм, бундеслига
Футбол, Спорт, Луис Диас, Гарри Кейн, Андрей Крамарич, Бавария, Хоффенхайм, Бундеслига
Дубль Кейна и хет-трик Диаса принесли "Баварии" победу в матче Бундеслиги

Дубль Кейна принес "Баварии" победу над "Хоффенхаймом" в Бундеслиге

© Getty Images / F. NoeverФутболисты "Баварии"
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Getty Images / F. Noever
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на своем поле обыграла "Хоффенхайм" в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 5:1. В составе победителей дубль оформил Гарри Кейн (20-я и 45-я минуты, оба - пенальти), также хет-триком отметился Луис Диас (45+2, 62, 89). У "Хоффенхайма" отличился Андрей Крамарич (35). На 17-й минуте красную карточку получил защитник команды гостей Кевин Акпогума.
Бундеслига
08 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Бавария
5 : 1
Хоффенхайм
20‎’‎ • Гарри Кейн (П)
45‎’‎ • Гарри Кейн (П)
45‎’‎ • Луис Диас
(Гарри Кейн)
62‎’‎ • Луис Диас
(Майкл Олисе)
89‎’‎ • Луис Диас
(Джамал Мусиала)
35‎’‎ • Андрей Крамарич
(Фисник Аслани)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария" (54 очка) лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" (42), прервавший семиматчевую серию без поражений, идет на третьем месте.
В следующем матче лиги "Хоффенхайм" 14 февраля примет "Фрайбург", "Бавария" в тот же день на выезде встретится с "Вердером".
В другом матче дня "Лейпциг" на выезде обыграл "Кёльн" - 2:1.
Футбол Луис Диас Гарри Кейн Андрей Крамарич Бавария Хоффенхайм Бундеслига
 
