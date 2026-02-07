https://ria.ru/20260207/voleybol-2072921182.html
Волейболисты "Кузбасса" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги
Кемеровский "Кузбасс" обыграл ярославский "Ярославич" в матче 23-го тура мужского чемпионата России по волейболу. РИА Новости, 07.02.2026
