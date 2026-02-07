Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Кузбасса" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги - РИА Новости, 07.02.2026
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
18:39 07.02.2026
Волейболисты "Кузбасса" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейболисты "Кузбасса" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги - РИА Новости, 07.02.2026
Волейболисты "Кузбасса" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги
Кемеровский "Кузбасс" обыграл ярославский "Ярославич" в матче 23-го тура мужского чемпионата России по волейболу. РИА Новости, 07.02.2026
волейбол
спорт
россия
ярославль
уфа
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
россия
ярославль
уфа
Волейболисты "Кузбасса" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги

Волейболисты "Кузбасса" обыграли "Ярославич" в матче чемпионата России

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" обыграл ярославский "Ярославич" в матче 23-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Ярославле завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:23, 25:22, 25:19).
"Кузбасс" (5 побед, 19 поражений) занимает 13-е место в таблице чемпионата России, где "Ярославич" (4 победы, 19 поражений) идет предпоследним, 15-м.
Результаты других матчей:
"Динамо-Урал" (Уфа) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0-3 (19:25, 21:25, 22:25);
"Локомотив" (Новосибирск) - "Зенит" (Казань) - 3-2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
07 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ярославич
0 : 323:2522:2519:25
Кузбасс
