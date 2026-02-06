Рейтинг@Mail.ru
Какие военные цели поразила российская армия - РИА Новости, 06.02.2026
17:38 06.02.2026 (обновлено: 17:49 06.02.2026)
Какие военные цели поразила российская армия
Какие военные цели поразила российская армия - РИА Новости, 06.02.2026
Какие военные цели поразила российская армия
Российская армия нанесла мощные удары по военным целям ВСУ. В ход пошло различное вооружение, в том числе довольно интересные разработки ВПК. Что поразили?
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла мощные удары по военным целям ВСУ. В ход пошло различное вооружение, в том числе довольно интересные разработки ВПК. Что поразили?

Огненный шквал в 148 районах

Российская армия атаковала объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", — говорится в сводке.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Уничтожены орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

Минус четыре

В Харьковской области войска России нанесли комбинированный удар по установке "Хаймарс", обстреливавшей Белгород, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО "Хаймарс", которая обстреливала гражданские объекты Белгорода", — сказал собеседник агентства.
© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
Также бойцы ликвидировали командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.
В понедельник Минобороны России сообщило об уничтожении трех пусковых установок реактивной системы залпового огня "Хаймарс" производства США, трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300.
Таким образом, с начала недели ликвидированы уже четыре установки.

Одним мощным ударом

Бойцы группировки войск "Восток" в ходе боевых действий при освобождении населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили до 20 единиц техники ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным Макс.
По его словам, боевики ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике и автомобильном транспорте в результате скоординированных действий российских подразделений.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
"Противник потерял в Петровке до 20 машин, бронемашин. Спасибо нашим операторам", — сказал собеседник агентства.

Сработали на отлично

Мощную атаку провели по противнику и войска беспилотных систем.
Операторы дронов "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа и наземный робототехнический комплекс ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.
Боевые расчеты дронов группировки войск "Запад" протаранили два вражеских разведывательных БПЛА "Лелека-100" и "Шарк" на Купянском направлении.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10" группировки "Центр" готовят беспилотник к запуску на Красноармейском направлении в зоне СВО
Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА Орлан-10 группировки Центр готовят беспилотник к запуску на Красноармейском направлении в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10" группировки "Центр" готовят беспилотник к запуску на Красноармейском направлении в зоне СВО
Расчеты БПЛА группировки войск "Восток" ликвидировали САУ и буксируемую гаубицу противника в Запорожской области.
Операторы БПЛА группировки войск "Север" уничтожили два квадроцикла, автомобиль, живую силу, пункт управления БПЛА, а также два беспилотных летательных аппарата противника.
Дроноводы соединения группировки войск "Центр" поддержали штурмовые группы и нанесли комплексный удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении.

"Ночной охотник" и "Аллигатор" наносят удары

Кошмарит противника и наша авиация. Экипаж вертолета Ка-52м "Аллигатор" уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север".
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкБоевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в ОАЭ
Боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае. - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в ОАЭ
Удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям.
"После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — написали на сайте Минобороны.
Экипаж вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр".

Точная работа артиллеристов

Ювелирно отработал в зоне группировки войск "Запад" расчет гаубицы "Мста-С", уничтоживший несколько замаскированных пунктов управления БПЛА с живой силой ВСУ.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Расчет РСЗО "Град" 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Центр" нанес огневое поражение по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении.
Реактивщики 35-й армии группировки "Восток" сожгли сеть укрепленных опорников и живую силу противника в лесополосах Запорожской области, сообщило МО.
 
 
 
