Какие военные цели поразила российская армия

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла мощные удары по военным целям ВСУ. В ход пошло различное вооружение, в том числе довольно интересные разработки ВПК. Что поразили?

Огненный шквал в 148 районах

Российская армия атаковала объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.

"Нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", — говорится в сводке.

Уничтожены орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

Минус четыре

В Харьковской области войска России нанесли комбинированный удар по установке "Хаймарс", обстреливавшей Белгород, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО "Хаймарс", которая обстреливала гражданские объекты Белгорода", — сказал собеседник агентства.

© AP Photo / Roman Koksarov Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге © AP Photo / Roman Koksarov Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге

Также бойцы ликвидировали командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.

В понедельник Минобороны России сообщило об уничтожении трех пусковых установок реактивной системы залпового огня "Хаймарс" производства США, трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300.

Таким образом, с начала недели ликвидированы уже четыре установки.

Одним мощным ударом

Бойцы группировки войск "Восток" в ходе боевых действий при освобождении населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили до 20 единиц техники ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным Макс.

По его словам, боевики ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике и автомобильном транспорте в результате скоординированных действий российских подразделений.

"Противник потерял в Петровке до 20 машин, бронемашин. Спасибо нашим операторам", — сказал собеседник агентства.

Сработали на отлично

Мощную атаку провели по противнику и войска беспилотных систем.

Операторы дронов "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа и наземный робототехнический комплекс ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.

Боевые расчеты дронов группировки войск "Запад" протаранили два вражеских разведывательных БПЛА "Лелека-100" и "Шарк" на Купянском направлении.

Расчеты БПЛА группировки войск "Восток" ликвидировали САУ и буксируемую гаубицу противника в Запорожской области.

Операторы БПЛА группировки войск "Север" уничтожили два квадроцикла, автомобиль, живую силу, пункт управления БПЛА, а также два беспилотных летательных аппарата противника.

Дроноводы соединения группировки войск "Центр" поддержали штурмовые группы и нанесли комплексный удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении.

"Ночной охотник" и "Аллигатор" наносят удары

Кошмарит противника и наша авиация. Экипаж вертолета Ка-52м "Аллигатор" уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север".

Удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям.

"После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — написали на сайте Минобороны.

Экипаж вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр".

Точная работа артиллеристов

Ювелирно отработал в зоне группировки войск "Запад" расчет гаубицы "Мста-С", уничтоживший несколько замаскированных пунктов управления БПЛА с живой силой ВСУ.

Расчет РСЗО "Град" 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Центр" нанес огневое поражение по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении.