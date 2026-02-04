Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 04.02.2026 (обновлено: 11:12 04.02.2026)
В Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород
В Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород - РИА Новости, 04.02.2026
В Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород
В Харьковской области российские войска нанесли комбинированный удар по установке HIMARS, обстреливавшей Белгород, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
белгород
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
белгород
харьковская область
белгород, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород

РИА Новости: ВС РФ уничтожили обстреливавшую Белгород установку HIMARS

Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Харьковской области российские войска нанесли комбинированный удар по установке HIMARS, обстреливавшей Белгород, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО HIMARS, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода", — сказал собеседник агентства.
Флаг Украины
Киев эвакуирует население Харьковской области за линией соприкосновения
Вчера, 23:06

Накануне украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Энергосистема получила повреждения, никто не пострадал.

Бойцы также уничтожили командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.
В Харьковской области действуют группировки войск "Запад" и "Север". За минувшие сутки противник потерял здесь более 370 военных, две ББМ, 36 автомобилей, артиллерийское орудие, 13 складов боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
 
 
