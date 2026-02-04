https://ria.ru/20260204/himars-2072082466.html
В Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород
В Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород - РИА Новости, 04.02.2026
В Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород
В Харьковской области российские войска нанесли комбинированный удар по установке HIMARS, обстреливавшей Белгород, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T06:32:00+03:00
2026-02-04T06:32:00+03:00
2026-02-04T11:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844559401_0:9:1816:1031_1920x0_80_0_0_bde6517cc6ba0b6296f042f9a0790c3e.jpg
https://ria.ru/20260203/ukraina-2072057969.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844559401_308:0:1683:1031_1920x0_80_0_0_0fa9f1308890dbd78449ac8be8bc1be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород
РИА Новости: ВС РФ уничтожили обстреливавшую Белгород установку HIMARS