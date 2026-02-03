https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071840732.html
ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке
ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке - РИА Новости, 03.02.2026
ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе боевых действий при освобождении населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили до 20 единиц... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:52:00+03:00
2026-02-03T05:52:00+03:00
2026-02-03T05:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071839890.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке
ВС РФ уничтожили до 20 единиц техники ВСУ при освобождении Петровки