ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе боевых действий при освобождении населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили до 20 единиц техники ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным "Макс".