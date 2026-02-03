Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 03.02.2026
ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке
ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке - РИА Новости, 03.02.2026
ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе боевых действий при освобождении населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили до 20 единиц... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:52:00+03:00
2026-02-03T05:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке

ВС РФ уничтожили до 20 единиц техники ВСУ при освобождении Петровки

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе боевых действий при освобождении населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили до 20 единиц техники ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным "Макс".
По его словам, боевики ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике и автомобильном транспорте в результате скоординированных действий российских подразделений.
"Противник потерял в Петровке до 20 машин, бронемашин. Спасибо нашим операторам", — сказал собеседник агентства.
Об освобождении Петровки штурмовыми подразделениями 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" МО РФ сообщило 31 января.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Боец рассказал о помощи тумана при освобождении Петровки
