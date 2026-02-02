ВС России уничтожили три установки HIMARS ВСУ за сутки

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВС РФ нанесла удар по трем пусковым установкам HIMARS и трем пусковым установкам С-300 ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111977 беспилотных летательных аппаратов, 649 зенитных ракетных комплексов, 27445 танков и других боевых бронированных машин, 1657 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33006 орудий полевой артиллерии и минометов, 53475 единиц специальной военной автомобильной техники.