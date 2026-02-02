https://ria.ru/20260202/vsu-2071675182.html
ВС России уничтожили три установки HIMARS ВСУ за сутки
ВС России уничтожили три установки HIMARS ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.02.2026
ВС России уничтожили три установки HIMARS ВСУ за сутки
ВС РФ нанесла удар по трем пусковым установкам HIMARS и трем пусковым установкам С-300 ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2026
ВС России уничтожили три установки HIMARS ВСУ за сутки
ВС России уничтожили по 3 установки HIMARS и С-300 ВСУ за сутки
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВС РФ нанесла удар по трем пусковым установкам HIMARS и трем пусковым установкам С-300 ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США
, а также три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300
" - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111977 беспилотных летательных аппаратов, 649 зенитных ракетных комплексов, 27445 танков и других боевых бронированных машин, 1657 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33006 орудий полевой артиллерии и минометов, 53475 единиц специальной военной автомобильной техники.