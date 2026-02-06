Демин установил личный рекорд результативности в матче НБА

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Орландо завершилась со счетом 118:98 (27:19, 29:21, 32:27, 30:31). Самым результативным игроком матча стал российский защитник "Нетс" Егор Демин, набравший 26 очков, а также совершивший 4 подбора, 2 передачи за 31 минуту 57 секунд игрового времени. В составе победителей 23 очка набрал Десмонд Бэйн, а Джейлен Саггс оформил трипл-дабл из 15 очков, 11 подборов и 11 передач.
06 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
"Бруклин" потерпел третье поражение подряд и с 13 победами в 50 матчах идет на 14-м месте в Восточной конференции, где "Орландо" с 26 победами в аналогичным количеством встреч занимает седьмую позицию.
Результаты других игр:
- "Детройт Пистонс" - "Вашингтон Уизардс" - 117:126;
- "Атланта Хокс" – "Юта Джаз" - 121:119;
- "Торонто Рэпторс" – "Чикаго Буллз" - 123:107;
- "Хьюстон Рокетс" – "Шарлотт Хорнетс" - 99:109;
- "Даллас Маверикс" – "Сан-Антонио Спёрс" - 123:135.