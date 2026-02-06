Рейтинг@Mail.ru
Демин установил личный рекорд результативности в матче НБА
Баскетбол
 
07:38 06.02.2026 (обновлено: 08:13 06.02.2026)
Демин установил личный рекорд результативности в матче НБА
"Бруклин Нетс" уступил "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
спорт, егор демин, бруклин нетс, орландо мэджик, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, Орландо Мэджик, НБА
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Орландо завершилась со счетом 118:98 (27:19, 29:21, 32:27, 30:31). Самым результативным игроком матча стал российский защитник "Нетс" Егор Демин, набравший 26 очков, а также совершивший 4 подбора, 2 передачи за 31 минуту 57 секунд игрового времени. В составе победителей 23 очка набрал Десмонд Бэйн, а Джейлен Саггс оформил трипл-дабл из 15 очков, 11 подборов и 11 передач.
НБА
06 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Орландо
118 : 98
Бруклин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Демин обновил личный рекорд результативности в матче НБА, ранее россиянин набрал 25 очков в игре с "Ютой Джаз" 30 января.
"Бруклин" потерпел третье поражение подряд и с 13 победами в 50 матчах идет на 14-м месте в Восточной конференции, где "Орландо" с 26 победами в аналогичным количеством встреч занимает седьмую позицию.

Результаты других игр:

