Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
08:00 06.02.2026
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы" - РИА Новости, 06.02.2026
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
Европейские газеты на днях пережили не очень приятный для себя момент. Поддавшись на провокационный призыв главы киевского режима Владимира Зеленского, многие... РИА Новости, 06.02.2026
2026
Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"

Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Европейские газеты на днях пережили не очень приятный для себя момент. Поддавшись на провокационный призыв главы киевского режима Владимира Зеленского, многие из них вышли в этот день со статьями о том, как Россия якобы "нарушила" договоренности с Америкой о паузе в ударах по объектам украинской энергетики. Но их читатели получили газеты, уже когда сам президент США Дональд Трамп прямо опроверг эти заявления.
Напомним: во вторник Зеленский, стоя подле активно поддакивавшего ему генсека НАТО Марка Рютте, рассказывал о том, что у русских теперь "четыре дня в неделе, а не семь". В ночь на среду просроченный лидер прямо обратился к Трампу с призывом отреагировать на то, что Россия "не держит своего слова". Рютте также поддержал этот призыв, пообещав украинским журналистам, что доложит "папочке" о действиях России.
Соответственно, мейнстримные газеты Европы и вышли с этими посланиями. Британская The Guardian опубликовала огромный материал под заголовком: "Москву обвинили в нарушении сделки с Трампом". Датская Jyllands-Posten на первую полосу в качестве главного материала вынесла "новость": "81 ракета, Трамп унижен Путиным". Сославшись на слова Зеленского и Трампа, газета снабдила их соответствующей "аналитикой": "Украинцы делают все возможное, чтобы показать, что это идеальный случай, доказывающий, что препятствием на пути к мирному соглашению является Россия, а не Украина".
Вот такого рода статьи появились практически в каждой мейнстримной газете Европы. Наверняка многие редакторы захотели отозвать свои тиражи из печати, когда глубокой ночью по европейскому времени Трамп, сидя в Овальном зале, подтвердил, что Россия выполнила абсолютно все договоренности, а Владимир Путин сдержал слово.
Что ж, Зеленский просил Трампа отреагировать — тот и отреагировал. Можно только представить, как хохотали европейские бюргеры, которые с утра за чашечкой кофе услышали по телевизору слова Трампа, а затем, приобретя газету по дороге на работу, прочитали вышеупомянутые "новости" о коварстве России.
Но данный случай показателен не только тем, что мейнстримная пресса Запада в очередной раз высекла себя. Мы наглядно убедились, что Россия и США ведут диалог напрямую, а Зеленский, Рютте и в целом вся Европа находятся в стороне от этого процесса. И на этом фоне совершенно по-иному звучит громкое заявление генсека НАТО с трибуны Верховной рады о том, что сразу после заключения мирного соглашения европейцы разместят контингенты на Украине: "Войска на земле, самолеты в воздухе, корабли в Черном море". Все бросились обсуждать эту "сенсацию". Однако, как подтвердили слова Трампа, Рютте просто ничего не знает! Ни о договоренностях президентов России и США, ни о содержании переговоров в Абу-Даби, ни о позиции самих европейцев, которые начали закулисные консультации с Москвой — пока еще на неофициальном уровне.
Если уж даже лидеры Прибалтийских стран, одержимых русофобией, публично заговорили о необходимости восстановления прямого диалога Европы с Россией, то это свидетельствует о серьезных сдвигах в политике. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова моментально пояснила эту позицию: "Все та же идея про "место за столом". Понять можно: под столом сидеть надоело".
О серьезных переменах в позиции европейцев наглядно свидетельствует и изменение тона публикаций ведущих западных "экспертов по России". К таковым, например, относят британского "кремленолога" Марка Галеотти. Еще до СВО он считал, что главным оружием против русских должен быть "смех над Россией". В 2022-2023 годах он был одним из самых громких в когорте тех, кто предрекали "скорое поражение Кремля" и постоянно заявляли, что "ракеты у России уже закончились". И вдруг на этой неделе появляется его статья в газете The i Paper, которая в печатной версии озаглавлена "Путин на пороге исторической победы". Неплохо для страны, у которой "вот-вот закончатся ракеты", не правда ли? И что-то автору уже явно не до смеха стало.
Ясно, что европейцы и дальше будут делать все возможное для срыва мирного процесса в Абу-Даби и на любой другой площадке. Неслучайно спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев указал на индикатор успешности переговоров: "Разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть".
Соответственно, не стоит питать иллюзий относительно возжелавших вдруг "поговорить с Россией по душам" Макрона или эстонских деятелей. Они видят свою задачу в том, чтобы торпедировать мирный процесс, а если это не получится — обеспечить его срыв после заключения сделки. Именно поэтому Россия и ведет прямой диалог с руководством Соединенных Штатов, не давая возможности различным Макронам, Рютте, Стармерам и уж тем более эстонцам хоть как-то влиять на принятие решений. Мнение политических карликов, которые сами себя поставили в положение зависимости от американского "папочки", никого уже не интересует. Что лишний раз подтвердил на этой неделе Трамп.
