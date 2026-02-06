Европейские газеты на днях пережили не очень приятный для себя момент. Поддавшись на провокационный призыв главы киевского режима Владимира Зеленского, многие из них вышли в этот день со статьями о том, как Россия якобы "нарушила" договоренности с Америкой о паузе в ударах по объектам украинской энергетики. Но их читатели получили газеты, уже когда сам президент США Дональд Трамп прямо опроверг эти заявления.

Напомним: во вторник Зеленский , стоя подле активно поддакивавшего ему генсека НАТО Марка Рютте , рассказывал о том, что у русских теперь "четыре дня в неделе, а не семь". В ночь на среду просроченный лидер прямо обратился к Трампу с призывом отреагировать на то, что Россия "не держит своего слова". Рютте также поддержал этот призыв, пообещав украинским журналистам, что доложит "папочке" о действиях России.

Соответственно, мейнстримные газеты Европы и вышли с этими посланиями. Британская The Guardian опубликовала огромный материал под заголовком: "Москву обвинили в нарушении сделки с Трампом". Датская Jyllands-Posten на первую полосу в качестве главного материала вынесла "новость": "81 ракета, Трамп унижен Путиным ". Сославшись на слова Зеленского и Трампа, газета снабдила их соответствующей "аналитикой": "Украинцы делают все возможное, чтобы показать, что это идеальный случай, доказывающий, что препятствием на пути к мирному соглашению является Россия, а не Украина".

Вот такого рода статьи появились практически в каждой мейнстримной газете Европы. Наверняка многие редакторы захотели отозвать свои тиражи из печати, когда глубокой ночью по европейскому времени Трамп, сидя в Овальном зале, подтвердил , что Россия выполнила абсолютно все договоренности, а Владимир Путин сдержал слово.

Что ж, Зеленский просил Трампа отреагировать — тот и отреагировал. Можно только представить, как хохотали европейские бюргеры, которые с утра за чашечкой кофе услышали по телевизору слова Трампа, а затем, приобретя газету по дороге на работу, прочитали вышеупомянутые "новости" о коварстве России.

Но данный случай показателен не только тем, что мейнстримная пресса Запада в очередной раз высекла себя. Мы наглядно убедились, что Россия и США ведут диалог напрямую, а Зеленский, Рютте и в целом вся Европа находятся в стороне от этого процесса. И на этом фоне совершенно по-иному звучит громкое заявление генсека НАТО с трибуны Верховной рады о том, что сразу после заключения мирного соглашения европейцы разместят контингенты на Украине : "Войска на земле, самолеты в воздухе, корабли в Черном море". Все бросились обсуждать эту "сенсацию". Однако, как подтвердили слова Трампа, Рютте просто ничего не знает! Ни о договоренностях президентов России и США, ни о содержании переговоров в Абу-Даби , ни о позиции самих европейцев, которые начали закулисные консультации с Москвой — пока еще на неофициальном уровне.

Если уж даже лидеры Прибалтийских стран, одержимых русофобией, публично заговорили о необходимости восстановления прямого диалога Европы с Россией, то это свидетельствует о серьезных сдвигах в политике. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова моментально пояснила эту позицию: "Все та же идея про "место за столом". Понять можно: под столом сидеть надоело".

О серьезных переменах в позиции европейцев наглядно свидетельствует и изменение тона публикаций ведущих западных "экспертов по России". К таковым, например, относят британского "кремленолога" Марка Галеотти. Еще до СВО он считал, что главным оружием против русских должен быть "смех над Россией". В 2022-2023 годах он был одним из самых громких в когорте тех, кто предрекали "скорое поражение Кремля" и постоянно заявляли, что "ракеты у России уже закончились". И вдруг на этой неделе появляется его статья в газете The i Paper, которая в печатной версии озаглавлена "Путин на пороге исторической победы". Неплохо для страны, у которой "вот-вот закончатся ракеты", не правда ли? И что-то автору уже явно не до смеха стало.

Ясно, что европейцы и дальше будут делать все возможное для срыва мирного процесса в Абу-Даби и на любой другой площадке. Неслучайно спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев указал на индикатор успешности переговоров: "Разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть".