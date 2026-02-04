Путин сдержал слово в части приостановки ударов по Украине, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин сдержал слово, приостановив удары по Украине, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок. — Прим. ред.), потому что там очень-очень холодно", — сказал он.

Трамп добавил, что общался с Путиным, но не раскрыл детали и дату разговора.

На минувшей неделе президент США лично попросил российского лидера не наносить удары по Киеву и другим украинским городам до 1 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров в Абу-Даби