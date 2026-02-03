Рейтинг@Mail.ru
Рютте: войска НАТО появятся на Украине после заключения мира - РИА Новости, 03.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 03.02.2026 (обновлено: 15:52 03.02.2026)
Рютте: войска НАТО появятся на Украине после заключения мира
Рютте: войска НАТО появятся на Украине после заключения мира
Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 03.02.2026
Рютте: войска НАТО появятся на Украине после заключения мира

Рютте: члены НАТО введут войска на Украину сразу после заключения мира

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился", — заявил Рютте на выступлении в Верховной раде.
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
30 января, 08:00
30 января, 08:00
В начале января в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, где обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Киева. По итогам лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В российском МИД не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. При этом Москва предпринимает усилия по мирному урегулированию, в том числе с участием США, в то время как желание киевского режима договариваться остается под вопросом.
В Киеве дерзко высказались о территориях России
Вчера, 04:42
Вчера, 04:42

Мирный процесс по Украине

В конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
Вчера, 09:46
Вчера, 09:46
 
