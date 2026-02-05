Захарова прокомментировала призыв Эстонии и Латвии к переговорам с Россией

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Латвии и Эстонии о необходимости переговоров Евросоюза с Россией.

"Все та же идея про "место за столом". Понять можно: под столом сидеть надоело", — сказала она РИА Новости.