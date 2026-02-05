Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала призыв Эстонии и Латвии к переговорам с Россией
09:13 05.02.2026 (обновлено: 14:01 05.02.2026)
Захарова прокомментировала призыв Эстонии и Латвии к переговорам с Россией
Захарова прокомментировала призыв Эстонии и Латвии к переговорам с Россией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Латвии и Эстонии о необходимости переговоров Евросоюза с Россией. РИА Новости, 05.02.2026
Захарова прокомментировала призыв Эстонии и Латвии к переговорам с Россией

Захарова заявила, что Эстонии и Латвии надоело "сидеть под столом"

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Латвии и Эстонии о необходимости переговоров Евросоюза с Россией.
"Все та же идея про "место за столом". Понять можно: под столом сидеть надоело", — сказала она РИА Новости.
Минувшей ночью премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили в поддержку идеи назначить специального посланника от Евросоюза, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине. При этом Карис отметил, что ЕС "несколько припозднился" с диалогом с Москвой.
Европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, уже давно говорят, что Европе было бы полезно возобновить контакты с Россией. Они также выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы интересы Евросоюза в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов называют президента Финляндии Александра Стубба.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия не видит шагов Финляндии по нормализации отношений, заявила Захарова
4 февраля, 15:51
 
