В ШОС не действует принцип коллективной безопасности, заявил генсек

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Шанхайская организация сотрудничества не является военно-политической организацией, в ней не действует принцип коллективной безопасности, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

"Как известно, ШОС не является военно-политической организацией, в ней не действует принцип коллективной безопасности", - заявил Ермекбаев

Помимо этого он напомнил, что все государства-члены ШОС подписали соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности на саммите в Тяньцзине в сентябре 2025 года.

"Его первостепенными задачами станут предупреждение угроз региональной безопасности, оперативный обмен информацией, координация правоохранительных мер и укрепление профильного сотрудничества", - пояснил генсек организации.