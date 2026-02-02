https://ria.ru/20260202/shos-2071746043.html
В ШОС не действует принцип коллективной безопасности, заявил генсек
В ШОС не действует принцип коллективной безопасности, заявил генсек
В ШОС не действует принцип коллективной безопасности, заявил генсек
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Шанхайская организация сотрудничества не является военно-политической организацией, в ней не действует принцип коллективной безопасности, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Как известно, ШОС
не является военно-политической организацией, в ней не действует принцип коллективной безопасности", - заявил Ермекбаев
.
Помимо этого он напомнил, что все государства-члены ШОС подписали соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности на саммите в Тяньцзине в сентябре 2025 года.
"Его первостепенными задачами станут предупреждение угроз региональной безопасности, оперативный обмен информацией, координация правоохранительных мер и укрепление профильного сотрудничества", - пояснил генсек организации.
Он добавил, что основные усилия будут сосредоточены на борьбе, в первую очередь, с "тремя силами зла" (терроризм, сепаратизм, экстремизм), транснациональной организованной преступностью, включая наркотрафик и незаконный оборот оружия, а также на укреплении информационной безопасности и противодействии новым современным технологическим рискам.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия
, Индия
, Иран
, Казахстан
, Китай
, Киргизия
, Россия
, Таджикистан
, Пакистан
и Узбекистан
. Страны-партнеры объединения - Афганистан
, Азербайджан
, Армения
, Бахрейн
, Египет
, Камбоджа
, Катар
, Кувейт
, Лаос
, Мальдивы
, Монголия
, Мьянма
, Непал
, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия
, Турция
и Шри-Ланка
.