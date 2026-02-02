Рейтинг@Mail.ru
В ШОС не действует принцип коллективной безопасности, заявил генсек
16:04 02.02.2026
В ШОС не действует принцип коллективной безопасности, заявил генсек
в мире, белоруссия, индия, иран, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Белоруссия, Индия, Иран, Нурлан Ермекбаев, ШОС
В ШОС не действует принцип коллективной безопасности, заявил генсек

Генсек Ермекбаев: в ШОС не действует принцип коллективной безопасности

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Шанхайская организация сотрудничества не является военно-политической организацией, в ней не действует принцип коллективной безопасности, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Как известно, ШОС не является военно-политической организацией, в ней не действует принцип коллективной безопасности", - заявил Ермекбаев.
Помимо этого он напомнил, что все государства-члены ШОС подписали соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности на саммите в Тяньцзине в сентябре 2025 года.
"Его первостепенными задачами станут предупреждение угроз региональной безопасности, оперативный обмен информацией, координация правоохранительных мер и укрепление профильного сотрудничества", - пояснил генсек организации.
Он добавил, что основные усилия будут сосредоточены на борьбе, в первую очередь, с "тремя силами зла" (терроризм, сепаратизм, экстремизм), транснациональной организованной преступностью, включая наркотрафик и незаконный оборот оружия, а также на укреплении информационной безопасности и противодействии новым современным технологическим рискам.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
