Рейтинг@Mail.ru
Вопрос единой валюты ШОС не стоит на повестке, заявил генсек организации - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/shos-2071617780.html
Вопрос единой валюты ШОС не стоит на повестке, заявил генсек организации
Вопрос единой валюты ШОС не стоит на повестке, заявил генсек организации - РИА Новости, 02.02.2026
Вопрос единой валюты ШОС не стоит на повестке, заявил генсек организации
Вопрос единой валюты Шанхайской организации сотрудничества не стоит на повестке, приоритет - создание гибкой системы расчетов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T06:28:00+03:00
2026-02-02T06:28:00+03:00
экономика
белоруссия
индия
иран
нурлан ермекбаев
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056001567_0:196:3050:1912_1920x0_80_0_0_3aea0ca49686be796431bda7fea961bb.jpg
https://ria.ru/20260202/shos-2071612788.html
https://ria.ru/20250829/shos-2038377627.html
белоруссия
индия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056001567_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_a7bf5ac8ce44a8eae0ccce7c19668e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, индия, иран, нурлан ермекбаев, шос
Экономика, Белоруссия, Индия, Иран, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Вопрос единой валюты ШОС не стоит на повестке, заявил генсек организации

РИА Новости: Ермекбаев заявил, что вопрос единой валюты ШОС не стоит на повестке

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
Совместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Совместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Вопрос единой валюты Шанхайской организации сотрудничества не стоит на повестке, приоритет - создание гибкой системы расчетов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Что касается единой валюты ШОС, то такой вопрос пока не стоит в повестке дня", - заявил Ермекбаев.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики
04:41
Он подчеркнул, что "приоритетом остается создание гибкой, устойчивой и диверсифицированной системы расчетов, которая будет опираться на потребности государств-членов и способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту
29 августа 2025, 17:29
 
ЭкономикаБелоруссияИндияИранНурлан ЕрмекбаевШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала