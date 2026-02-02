Вопрос единой валюты ШОС не стоит на повестке, заявил генсек организации

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Вопрос единой валюты Шанхайской организации сотрудничества не стоит на повестке, приоритет - создание гибкой системы расчетов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
Он подчеркнул, что "приоритетом остается создание гибкой, устойчивой и диверсифицированной системы расчетов, которая будет опираться на потребности государств-членов и способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту
29 августа 2025, 17:29