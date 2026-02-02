Вопрос единой валюты ШОС не стоит на повестке, заявил генсек организации

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Вопрос единой валюты Шанхайской организации сотрудничества не стоит на повестке, приоритет - создание гибкой системы расчетов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Он подчеркнул, что "приоритетом остается создание гибкой, устойчивой и диверсифицированной системы расчетов, которая будет опираться на потребности государств-членов и способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества".