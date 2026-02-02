Рейтинг@Mail.ru
Генсек ШОС рассказал о росте доли национальных валют в расчетах - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:53 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/shos-2071616098.html
Генсек ШОС рассказал о росте доли национальных валют в расчетах
Генсек ШОС рассказал о росте доли национальных валют в расчетах - РИА Новости, 02.02.2026
Генсек ШОС рассказал о росте доли национальных валют в расчетах
Удельный вес национальных валют в расчетах между странами ШОС в последние годы растет, что помогает снизить зависимость от какой-то одной валюты, заявил в... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T05:53:00+03:00
2026-02-02T05:53:00+03:00
в мире
белоруссия
индия
иран
нурлан ермекбаев
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995109542_0:76:3026:1778_1920x0_80_0_0_54256bd80f4381400969e9ccde11c618.jpg
https://ria.ru/20260202/shos-2071612788.html
https://ria.ru/20250829/shos-2038377627.html
белоруссия
индия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995109542_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_deef3b2cdce0c80342e98b55bffafc08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, индия, иран, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Белоруссия, Индия, Иран, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС рассказал о росте доли национальных валют в расчетах

РИА Новости: доля национальных валют в расчетах между странами ШОС растет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Удельный вес национальных валют в расчетах между странами ШОС в последние годы растет, что помогает снизить зависимость от какой-то одной валюты, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"В последние годы в ШОС последовательно растет удельный вес национальных валют в расчетах, что играет важную роль в укреплении экономических связей и снижении зависимости от какой-то одной валюты. Ряд стран ШОС уже активно используют в расчетах национальные валюты", - заявил Ермекбаев.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики
04:41
Он отметил, что "этот процесс требует времени и зависит от множества факторов".
"В 2022–2025 годах в этих целях стороны реализовывали Дорожную карту государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - указал генсек.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту
29 августа 2025, 17:29
 
В миреБелоруссияИндияИранНурлан ЕрмекбаевШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала