Генсек ШОС рассказал о росте доли национальных валют в расчетах

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Удельный вес национальных валют в расчетах между странами ШОС в последние годы растет, что помогает снизить зависимость от какой-то одной валюты, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
Он отметил, что "этот процесс требует времени и зависит от множества факторов".
"В 2022–2025 годах в этих целях стороны реализовывали Дорожную карту государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - указал генсек.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
