Генсек ШОС рассказал о росте доли национальных валют в расчетах

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Удельный вес национальных валют в расчетах между странами ШОС в последние годы растет, что помогает снизить зависимость от какой-то одной валюты, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

"В последние годы в ШОС последовательно растет удельный вес национальных валют в расчетах, что играет важную роль в укреплении экономических связей и снижении зависимости от какой-то одной валюты. Ряд стран ШОС уже активно используют в расчетах национальные валюты", - заявил Ермекбаев

Он отметил, что "этот процесс требует времени и зависит от множества факторов".