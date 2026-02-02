Учения ШОС служат площадкой для отработки взаимодействия, заявил генсек

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Учения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) служат эффективной площадкой для отработки взаимодействия и координации в борьбе с терроризмом и транснациональными угрозами, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Тем самым, подчеркнул он, "они вносят вклад в укрепление мира, безопасности и стабильности на пространстве организации".