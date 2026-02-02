Учения ШОС служат площадкой для отработки взаимодействия, заявил генсек

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Учения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) служат эффективной площадкой для отработки взаимодействия и координации в борьбе с терроризмом и транснациональными угрозами, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Как неоднократно подтверждала практика, такие учения служат эффективной площадкой для обмена информацией и опытом, отработки оперативного взаимодействия и координации между соответствующими структурами государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональными угрозами", - заявил Ермекбаев.
Тем самым, подчеркнул он, "они вносят вклад в укрепление мира, безопасности и стабильности на пространстве организации".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.