Экс-футболист "Ливерпуля" стал главным тренером немецкого клуба
Футбол
 
22:29 30.01.2026 (обновлено: 00:28 31.01.2026)
Экс-футболист "Ливерпуля" стал главным тренером немецкого клуба
Экс-футболист "Ливерпуля" стал главным тренером немецкого клуба - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Экс-футболист "Ливерпуля" стал главным тренером немецкого клуба
Бывший футболист "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Альберт Риера назначен на пост главного тренера немецкого "Айнтрахта", сообщается на сайте "орлов". РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт, альберт риера, айнтрахт (франкфурт), ливерпуль, бундеслига
Спорт, Альберт Риера, Айнтрахт (Франкфурт), Ливерпуль, Бундеслига, Футбол
Экс-футболист "Ливерпуля" стал главным тренером немецкого клуба

Экс-футболист "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Риера возглавил немецкий "Айнтрахт"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший футболист "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Альберт Риера назначен на пост главного тренера немецкого "Айнтрахта", сообщается на сайте "орлов".
Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. В январе "Айнтрахт" уволил с поста главного тренера Дино Топпмёллера. Команда идет на восьмом месте в таблице Бундеслиги, набрав за 19 туров 27 очков. Также "Айнтрахт" завершил выступление в еврокубках в текущем сезоне, став 33-м по итогам основного этапа Лиги чемпионов.
Последним местом работы Риеры был словенский клуб "Целе", во главе которого он провел 91 матч и выигрывал Кубок страны. Под руководством специалиста клуб занял четвертое место в чемпионате Словении в прошлом сезоне и квалифицировался в Лигу конференций. "Целе" завершил основной этап турнира на 13-м месте и отобрался в стыковые матчи за выход в 1/8 финала турнира.
Звездный испанец продлил контракт с "Барселоной"
В ноябре СМИ сообщали, что Риера является одним из кандидатов на замену экс-главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу. Позднее спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин рассказал РИА Новости, что "красно-белые" официально не обращались в клуб по поводу специалиста. В начале января "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера клуба.
Во время игровой карьеры в 2017 году Риера после выступления в словенском "Копере" проходил просмотр в томской "Томи", но клуб не смог заявить испанского футболиста из-за долгов перед игроками команды. В январе 2023 года клуб объявил о потере профессионального статуса и исключении из Российского футбольного союза (РФС).
Риера, будучи игроком, выступал в составе испанских "Мальорки" и "Эспаньола", английских "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Уотфорда", греческого "Олимпиакоса", турецкого "Галатасарая", итальянского "Удинезе" и словенских клубов "Заврч" и "Копер". В его активе 16 матчей и четыре гола в составе сборной Испании. В качестве тренера испанец также работал в словенской "Олимпии" и французском "Бордо". Риера женат на россиянке Юлии Королевой.
ПАОК сыграет против "Сельты" в стыках Лиги Европы
Футбол Спорт Альберт Риера Айнтрахт (Франкфурт) Ливерпуль Бундеслига
 
