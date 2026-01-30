Экс-футболист "Ливерпуля" стал главным тренером немецкого клуба

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший футболист "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Альберт Риера назначен на пост главного тренера немецкого "Айнтрахта", сообщается на сайте "орлов".
Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. В январе "Айнтрахт" уволил с поста главного тренера Дино Топпмёллера. Команда идет на восьмом месте в таблице Бундеслиги, набрав за 19 туров 27 очков. Также "Айнтрахт" завершил выступление в еврокубках в текущем сезоне, став 33-м по итогам основного этапа Лиги чемпионов.
Последним местом работы Риеры был словенский клуб "Целе", во главе которого он провел 91 матч и выигрывал Кубок страны. Под руководством специалиста клуб занял четвертое место в чемпионате Словении в прошлом сезоне и квалифицировался в Лигу конференций. "Целе" завершил основной этап турнира на 13-м месте и отобрался в стыковые матчи за выход в 1/8 финала турнира.
В ноябре СМИ сообщали, что Риера является одним из кандидатов на замену экс-главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу. Позднее спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин рассказал РИА Новости, что "красно-белые" официально не обращались в клуб по поводу специалиста. В начале января "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера клуба.
Во время игровой карьеры в 2017 году Риера после выступления в словенском "Копере" проходил просмотр в томской "Томи", но клуб не смог заявить испанского футболиста из-за долгов перед игроками команды. В январе 2023 года клуб объявил о потере профессионального статуса и исключении из Российского футбольного союза (РФС).
Риера, будучи игроком, выступал в составе испанских "Мальорки" и "Эспаньола", английских "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Уотфорда", греческого "Олимпиакоса", турецкого "Галатасарая", итальянского "Удинезе" и словенских клубов "Заврч" и "Копер". В его активе 16 матчей и четыре гола в составе сборной Испании. В качестве тренера испанец также работал в словенской "Олимпии" и французском "Бордо". Риера женат на россиянке Юлии Королевой.