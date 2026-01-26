Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с Бегловым - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 26.01.2026 (обновлено: 19:04 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/putin-2070380334.html
Путин встретился с Бегловым
Путин встретился с Бегловым - РИА Новости, 26.01.2026
Путин встретился с Бегловым
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Малом выставочном зале Эрмитажа. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:38:00+03:00
2026-01-26T19:04:00+03:00
малайзия
санкт-петербург
владимир путин
общество
александр беглов
блокада ленинграда (1941-1944)
россия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070386249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d3c1ea91ce05d2ac2f21282c6c1f8e0.jpg
https://ria.ru/20251226/peterburg-2064947055.html
https://ria.ru/20251228/rossiya-2065221206.html
малайзия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с Бегловым
Путин провёл встречу с Бегловым. Губернатор доложил президенту о реализации городских проектов.
2026-01-26T17:38
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070386249_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d78ac392749d51aeb6d87afc275c933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, санкт-петербург, владимир путин, общество, александр беглов, блокада ленинграда (1941-1944), россия, ленинградская область, александр дрозденко
Малайзия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Общество, Александр Беглов, Блокада Ленинграда (1941-1944), Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко
Путин встретился с Бегловым

Путин обсудил с Бегловым развитие транспорта и социальной инфраструктуры

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Малом выставочном зале Эрмитажа.
Губернатор доложил президенту о реализации городских проектов — в частности, транспортной инфраструктуры. Так, перед Новым годом был запущен скоростной трамвайный маршрут "Славянка", связывающий жилые кварталы поселка Шушары с метрополитеном и сетью общественного транспорта.
Новая станция Юго-Западная Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Петербурге открыли новые станции метро
26 декабря 2025, 17:23
"Это пять постов, четыре перехода, несколько развязок. Сложный инженерный проект, но люди благодарны", — сказал он.
Помимо этого, Беглов проинформировал Путина, что с 2019-го по 2024 год в городе построили 320 недостающих социальных объектов.
«

"Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. Двадцать шесть детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли", — рассказал он.

Глава государства, в свою очередь, призвал губернатора решить задачу с обеспечением местами в яслях.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя
28 декабря 2025, 20:13
"Этот вопрос мы сейчас решаем. Я не хочу сказать, что здесь большой успех, но мы начали работать над этим", — ответил тот.
Что же касается уровня доходов городского бюджета, финансовая эффективность сохраняется благодаря поддержке промышленности.
"Нашим локомотивом является промышленность нашего города. <…> Планируем достичь показателя в два триллиона рублей к 2030 году", — отметил Беглов.
Позже Путин проведет встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. До этого он принял в Эрмитаже короля Малайзии султана Ибрагима и провел для него экскурсию. А после осмотра музея пообщался с ним один на один.
Президент работает в Северной столице в понедельник и вторник. Он примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда.
Зима надежды. Каким был первый прорыв блокады Ленинграда
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

К январю 1943 года блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) длилась уже полтора года. Все это время противник обстреливал и бомбил город.

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги

К январю 1943 года блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) длилась уже полтора года. Все это время противник обстреливал и бомбил город.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Единственным путем, связывавшим осажденный нацистами Ленинград с остальной страной, на тот момент стала "Дорога жизни" — военно-стратегическая транспортная магистраль, проходившая через Ладожское озеро. Трасса находилась под постоянным обстрелом и бомбежкой артиллерии и авиации, а суровый нрав Ладоги делал маршрут еще более опасным.

На водно-ледяной трассе Ладожского озера - Дороге жизни

Единственным путем, связывавшим осажденный нацистами Ленинград с остальной страной, на тот момент стала "Дорога жизни" — военно-стратегическая транспортная магистраль, проходившая через Ладожское озеро. Трасса находилась под постоянным обстрелом и бомбежкой артиллерии и авиации, а суровый нрав Ладоги делал маршрут еще более опасным.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Советские войска 12 января 1943 года начали операцию "Искра" по прорыву кольца нацистских войск. Главные удары решено было нанести под Шлиссельбургом — в самой узкой части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру.

Бойцы Ленинградского фронта водружают Красное знамя на берегу Ново-Ладожского канала в освобожденном Шлиссельбурге

Советские войска 12 января 1943 года начали операцию "Искра" по прорыву кольца нацистских войск. Главные удары решено было нанести под Шлиссельбургом — в самой узкой части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Атаковать начали одновременно с двух направлений: с запада (изнутри кольца) и с востока. Части Ленинградского фронта выдвинулись навстречу войскам Волховского фронта. С неба операцию поддерживали летчики 13-й и 14-й воздушных армий. С моря — корабли Балтийского флота.

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год

Атаковать начали одновременно с двух направлений: с запада (изнутри кольца) и с востока. Части Ленинградского фронта выдвинулись навстречу войскам Волховского фронта. С неба операцию поддерживали летчики 13-й и 14-й воздушных армий. С моря — корабли Балтийского флота.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанк

Несмотря на серьезную оборону противника в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа, утром 18 января части Волховского и Ленинградского фронтов встретились и разомкнули кольцо блокады.

Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. (Операция Искра)

Несмотря на серьезную оборону противника в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа, утром 18 января части Волховского и Ленинградского фронтов встретились и разомкнули кольцо блокады.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / В. Логинович | Перейти в медиабанк

Ранним утром 19 января ленинградцы, узнавшие о прорыве блокады по радио, украсили город флагами.

Великая Отечественная война 1941-1945 годы. Последние известия :Блокада прорвана!, 18 января 1943 года

Ранним утром 19 января ленинградцы, узнавшие о прорыве блокады по радио, украсили город флагами.

© РИА Новости / В. Логинович
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Прорыв блокады позволил начать строительство "Дороги Победы" —железнодорожной линии Шлиссельбург — Поляны. Уже в феврале в Ленинград пошли первые поезда с боеприпасами и продовольствием. Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: инициатива перешла в руки советского командования. Полностью блокадное кольцо было снято спустя год — 27 января 1944 года.

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд на Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы

Прорыв блокады позволил начать строительство "Дороги Победы" —железнодорожной линии Шлиссельбург — Поляны. Уже в феврале в Ленинград пошли первые поезда с боеприпасами и продовольствием. Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: инициатива перешла в руки советского командования. Полностью блокадное кольцо было снято спустя год — 27 января 1944 года.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
7 из 7

К январю 1943 года блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) длилась уже полтора года. Все это время противник обстреливал и бомбил город.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
1 из 7

Единственным путем, связывавшим осажденный нацистами Ленинград с остальной страной, на тот момент стала "Дорога жизни" — военно-стратегическая транспортная магистраль, проходившая через Ладожское озеро. Трасса находилась под постоянным обстрелом и бомбежкой артиллерии и авиации, а суровый нрав Ладоги делал маршрут еще более опасным.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
2 из 7

Советские войска 12 января 1943 года начали операцию "Искра" по прорыву кольца нацистских войск. Главные удары решено было нанести под Шлиссельбургом — в самой узкой части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
3 из 7

Атаковать начали одновременно с двух направлений: с запада (изнутри кольца) и с востока. Части Ленинградского фронта выдвинулись навстречу войскам Волховского фронта. С неба операцию поддерживали летчики 13-й и 14-й воздушных армий. С моря — корабли Балтийского флота.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
4 из 7

Несмотря на серьезную оборону противника в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа, утром 18 января части Волховского и Ленинградского фронтов встретились и разомкнули кольцо блокады.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Ранним утром 19 января ленинградцы, узнавшие о прорыве блокады по радио, украсили город флагами.

© РИА Новости / В. Логинович
Перейти в медиабанк
6 из 7

Прорыв блокады позволил начать строительство "Дороги Победы" —железнодорожной линии Шлиссельбург — Поляны. Уже в феврале в Ленинград пошли первые поезда с боеприпасами и продовольствием. Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: инициатива перешла в руки советского командования. Полностью блокадное кольцо было снято спустя год — 27 января 1944 года.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
МалайзияСанкт-ПетербургВладимир ПутинОбществоАлександр БегловБлокада Ленинграда (1941-1944)РоссияЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала