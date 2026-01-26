Путин встретился с Бегловым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Малом выставочном зале Эрмитажа.

Губернатор доложил президенту о реализации городских проектов — в частности, транспортной инфраструктуры. Так, перед Новым годом был запущен скоростной трамвайный маршрут "Славянка", связывающий жилые кварталы поселка Шушары с метрополитеном и сетью общественного транспорта.

"Это пять постов, четыре перехода, несколько развязок. Сложный инженерный проект, но люди благодарны", — сказал он.

Помимо этого, Беглов проинформировал Путина , что с 2019-го по 2024 год в городе построили 320 недостающих социальных объектов.

« "Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. Двадцать шесть детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли", — рассказал он.

Глава государства, в свою очередь, призвал губернатора решить задачу с обеспечением местами в яслях.

"Этот вопрос мы сейчас решаем. Я не хочу сказать, что здесь большой успех, но мы начали работать над этим", — ответил тот.

Что же касается уровня доходов городского бюджета, финансовая эффективность сохраняется благодаря поддержке промышленности.

"Нашим локомотивом является промышленность нашего города. <…> Планируем достичь показателя в два триллиона рублей к 2030 году", — отметил Беглов.

Позже Путин проведет встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко . До этого он принял в Эрмитаже короля Малайзии султана Ибрагима и провел для него экскурсию. А после осмотра музея пообщался с ним один на один.