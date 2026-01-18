Рейтинг@Mail.ru
Зима надежды. Каким был первый прорыв блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2026
09:00 18.01.2026
Зима надежды. Каким был первый прорыв блокады Ленинграда
Зима надежды. Каким был первый прорыв блокады Ленинграда
18 января 1943 года в ходе операции "Искра" советские войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке флота и авиации прорвали блокадное кольцо вокруг
Зима надежды. Каким был первый прорыв блокады Ленинграда

18 января 1943 года в ходе операции "Искра" советские войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке флота и авиации прорвали блокадное кольцо вокруг Ленинграда и отбросили немецко-фашистские части от берега Ладожского озера. Как это было смотрите в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

К январю 1943 года блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) длилась уже полтора года. Все это время противник обстреливал и бомбил город.

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги

К январю 1943 года блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) длилась уже полтора года. Все это время противник обстреливал и бомбил город.

© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Единственным путем, связывавшим осажденный нацистами Ленинград с остальной страной, на тот момент стала "Дорога жизни" — военно-стратегическая транспортная магистраль, проходившая через Ладожское озеро. Трасса находилась под постоянным обстрелом и бомбежкой артиллерии и авиации, а суровый нрав Ладоги делал маршрут еще более опасным.

На водно-ледяной трассе Ладожского озера - Дороге жизни

Единственным путем, связывавшим осажденный нацистами Ленинград с остальной страной, на тот момент стала "Дорога жизни" — военно-стратегическая транспортная магистраль, проходившая через Ладожское озеро. Трасса находилась под постоянным обстрелом и бомбежкой артиллерии и авиации, а суровый нрав Ладоги делал маршрут еще более опасным.

© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

12 января 1943 года советские войска начали операцию "Искра" по прорыву кольца нацистских войск. Главные удары решено было нанести под Шлиссельбургом — в самой узкой части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру.

Бойцы Ленинградского фронта водружают Красное знамя на берегу Ново-Ладожского канала в освобожденном Шлиссельбурге

12 января 1943 года советские войска начали операцию "Искра" по прорыву кольца нацистских войск. Главные удары решено было нанести под Шлиссельбургом — в самой узкой части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Атаковать начали одновременно с двух направлений: с запада (изнутри кольца) и с востока. Части Ленинградского фронта выдвинулись навстречу войскам Волховского фронта. С неба операцию поддерживали летчики 13-й и 14-й воздушных армий. С моря — корабли Балтийского флота.

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год

Атаковать начали одновременно с двух направлений: с запада (изнутри кольца) и с востока. Части Ленинградского фронта выдвинулись навстречу войскам Волховского фронта. С неба операцию поддерживали летчики 13-й и 14-й воздушных армий. С моря — корабли Балтийского флота.

© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанк

Несмотря на серьезную оборону противника в районе Шлиссельбургско-синявского выступа, утром 18 января части Волховского и Ленинградского фронтов встретились и разомкнули кольцо блокады.

Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. (Операция Искра)

Несмотря на серьезную оборону противника в районе Шлиссельбургско-синявского выступа, утром 18 января части Волховского и Ленинградского фронтов встретились и разомкнули кольцо блокады.

© РИА Новости / В. Логинович | Перейти в медиабанк

Ранним утром 19 января ленинградцы, узнавшие о прорыве блокады по радио, украсили город флагами.

Великая Отечественная война 1941-1945 годы. Последние известия :Блокада прорвана!, 18 января 1943 года

Ранним утром 19 января ленинградцы, узнавшие о прорыве блокады по радио, украсили город флагами.

© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Прорыв блокады позволил начать строительство "Дороги Победы" —железнодорожной линии Шлиссельбург-Поляны. Уже в феврале в Ленинград пошли первые поезда с боеприпасами и продовольствием. Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: инициатива перешла в руки советского командования. Полностью блокадное кольцо было снято спустя год — 27 января 1944 года.

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд на Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы

Прорыв блокады позволил начать строительство "Дороги Победы" —железнодорожной линии Шлиссельбург-Поляны. Уже в феврале в Ленинград пошли первые поезда с боеприпасами и продовольствием. Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: инициатива перешла в руки советского командования. Полностью блокадное кольцо было снято спустя год — 27 января 1944 года.

