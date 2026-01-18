Зима надежды. Каким был первый прорыв блокады Ленинграда

К январю 1943 года блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) длилась уже полтора года. Все это время противник обстреливал и бомбил город.
Единственным путем, связывавшим осажденный нацистами Ленинград с остальной страной, на тот момент стала "Дорога жизни" — военно-стратегическая транспортная магистраль, проходившая через Ладожское озеро. Трасса находилась под постоянным обстрелом и бомбежкой артиллерии и авиации, а суровый нрав Ладоги делал маршрут еще более опасным.
12 января 1943 года советские войска начали операцию "Искра" по прорыву кольца нацистских войск. Главные удары решено было нанести под Шлиссельбургом — в самой узкой части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру.
Атаковать начали одновременно с двух направлений: с запада (изнутри кольца) и с востока. Части Ленинградского фронта выдвинулись навстречу войскам Волховского фронта. С неба операцию поддерживали летчики 13-й и 14-й воздушных армий. С моря — корабли Балтийского флота.
Несмотря на серьезную оборону противника в районе Шлиссельбургско-синявского выступа, утром 18 января части Волховского и Ленинградского фронтов встретились и разомкнули кольцо блокады.
Ранним утром 19 января ленинградцы, узнавшие о прорыве блокады по радио, украсили город флагами.
Прорыв блокады позволил начать строительство "Дороги Победы" —железнодорожной линии Шлиссельбург-Поляны. Уже в феврале в Ленинград пошли первые поезда с боеприпасами и продовольствием. Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: инициатива перешла в руки советского командования. Полностью блокадное кольцо было снято спустя год — 27 января 1944 года.
