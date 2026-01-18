Зима надежды. Каким был первый прорыв блокады Ленинграда

18 января 1943 года в ходе операции "Искра" советские войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке флота и авиации прорвали блокадное кольцо вокруг Ленинграда и отбросили немецко-фашистские части от берега Ладожского озера. Как это было смотрите в фотоленте РИА Новости.