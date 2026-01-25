Миронов предложил сделать образование по некоторым профессиям бесплатным

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать первое образование в вузах и колледжах бесплатным по ряду профессий, в частности медицинское, педагогическое и инженерное.
Ежегодно 25 января в России отмечается Татьянин день, или День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.
"Я считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным - хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые, программисты. Те кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги? Их надо готовить бесплатно", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что в студенческие годы немало и забот, и переживаний, и государство должно больше поддерживать молодых людей во время учебы. "Поэтому наша партия давно предлагает повысить стипендию до прожиточного минимума… "Справедливая Россия" боролась и будет бороться за права студентов на достойное образование и господдержку", - добавил политик.
Миронов также пожелал всем студентам хорошо отметить праздник, успехов на всех экзаменах, в том числе и тех, которые еще предложит жизнь. По словам лидера партии, студенческая пора - время больших надежд и первых свершений, бесшабашного веселья и серьезной учебы.
"Поздравляю всех студентов с Татьяниным днем! Студенческая пора - это лучшее время жизни. Время, когда можно встретить настоящую любовь и обрести верных друзей на всю жизнь. Я это точно знаю, ведь с моими однокурсниками по Ленинградскому горному институту мы дружим до сих пор. Учитесь, дерзайте, главное - верьте в себя! Все получится! С Днем студента!", - сказал Миронов.
