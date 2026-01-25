Рейтинг@Mail.ru
01:52 25.01.2026
Миронов предложил сделать образование по некоторым профессиям бесплатным
Миронов предложил сделать образование по некоторым профессиям бесплатным
общество
сергей миронов
справедливая россия
образование
общество, сергей миронов, справедливая россия, образование
Общество, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Образование
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать первое образование в вузах и колледжах бесплатным по ряду профессий, в частности медицинское, педагогическое и инженерное.
Ежегодно 25 января в России отмечается Татьянин день, или День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.
"Я считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным - хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые, программисты. Те кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги? Их надо готовить бесплатно", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что в студенческие годы немало и забот, и переживаний, и государство должно больше поддерживать молодых людей во время учебы. "Поэтому наша партия давно предлагает повысить стипендию до прожиточного минимума… "Справедливая Россия" боролась и будет бороться за права студентов на достойное образование и господдержку", - добавил политик.
Миронов также пожелал всем студентам хорошо отметить праздник, успехов на всех экзаменах, в том числе и тех, которые еще предложит жизнь. По словам лидера партии, студенческая пора - время больших надежд и первых свершений, бесшабашного веселья и серьезной учебы.
"Поздравляю всех студентов с Татьяниным днем! Студенческая пора - это лучшее время жизни. Время, когда можно встретить настоящую любовь и обрести верных друзей на всю жизнь. Я это точно знаю, ведь с моими однокурсниками по Ленинградскому горному институту мы дружим до сих пор. Учитесь, дерзайте, главное - верьте в себя! Все получится! С Днем студента!", - сказал Миронов.
ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияОбразование
 
 
