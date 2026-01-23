Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в матче НХЛ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По итогам встречи Капризов, также отметившийся результативной передачей, был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне россиянин набрал 62 очка (27 голов + 35 передач) за 52 игры.