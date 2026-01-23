Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в матче НХЛ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0). В составе победителей дублями отметились российский нападающий Кирилл Капризов (18-я и 61-я минуты) и Матс Цуккарелло (41, 47). У "Детройта" дважды отличился Лукас Рэймонд (5, 37), шайбу также забросил Джеймс ван Римсдайк (46).
23 января 2026 • начало в 05:30
Закончен в OT
17:19 • Кирилл Капризов
40:37 • Матс Цуккарелло
(Квин Хьюс, Брок Фабер)
46:11 • Матс Цуккарелло
60:45 • Кирилл Капризов
04:39 • Лукас Рэймонд
36:22 • Лукас Рэймонд
(Марко Каспер)
45:36 • Джеймс ван Римсдайк
(Emmitt Finnie, Тревис Хамоник)
По итогам встречи Капризов, также отметившийся результативной передачей, был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне россиянин набрал 62 очка (27 голов + 35 передач) за 52 игры.
"Миннесота", набрав 67 очков, занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Детройт" с 67 баллами продолжает лидировать в Атлантическом дивизионе на Востоке.