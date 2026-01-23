Рейтинг@Mail.ru
Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:30 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/kaprizov-2069758721.html
Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в матче НХЛ
Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" одержала победу над "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T08:30:00+03:00
2026-01-23T08:30:00+03:00
хоккей
спорт
кирилл капризов
матс цуккарелло
лукас рэймонд
миннесота уайлд
детройт ред уингз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400386_0:137:1080:745_1920x0_80_0_0_1b0ae7dd7e26ac325db575f7daf8837c.jpg
https://ria.ru/20260123/malkin-2069757505.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400386_0:86:1080:896_1920x0_80_0_0_bf1260fd06cb125b69c1ddccb9ec6aa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кирилл капризов, матс цуккарелло, лукас рэймонд, миннесота уайлд, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло, Лукас Рэймонд, Миннесота Уайлд, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в матче НХЛ

Капризов принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в матче НХЛ

© Фото : Социальные сети Minnesota WildКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Социальные сети Minnesota Wild
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0). В составе победителей дублями отметились российский нападающий Кирилл Капризов (18-я и 61-я минуты) и Матс Цуккарелло (41, 47). У "Детройта" дважды отличился Лукас Рэймонд (5, 37), шайбу также забросил Джеймс ван Римсдайк (46).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 января 2026 • начало в 05:30
Закончен в OT
Миннесота
4 : 3
Детройт
17:19 • Кирилл Капризов
(Матс Цуккарелло, Квин Хьюс)
40:37 • Матс Цуккарелло
(Квин Хьюс, Брок Фабер)
46:11 • Матс Цуккарелло
(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
60:45 • Кирилл Капризов
(Квин Хьюс)
04:39 • Лукас Рэймонд
(Мориц Сейдер, Дилан Ларкин)
36:22 • Лукас Рэймонд
(Марко Каспер)
45:36 • Джеймс ван Римсдайк
(Emmitt Finnie, Тревис Хамоник)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По итогам встречи Капризов, также отметившийся результативной передачей, был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне россиянин набрал 62 очка (27 голов + 35 передач) за 52 игры.
"Миннесота", набрав 67 очков, занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Детройт" с 67 баллами продолжает лидировать в Атлантическом дивизионе на Востоке.
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Шайбы Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" обыграть "Эдмонтон"
Вчера, 08:15
 
ХоккейСпортКирилл КапризовМатс ЦуккареллоЛукас РэймондМиннесота УайлдДетройт Ред УингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала