Брата экс-игрока "Спартака" и "МЮ" нашли мертвым в Белграде, пишут СМИ
12:57 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/vidich-2069288015.html
Брата экс-игрока "Спартака" и "МЮ" нашли мертвым в Белграде, пишут СМИ
Брата экс-игрока "Спартака" и "МЮ" нашли мертвым в Белграде, пишут СМИ
футбол
спорт
неманья видич
спартак москва
манчестер юнайтед
црвена звезда
лига чемпионов уефа
английская премьер-лига (апл)
Брата экс-игрока "Спартака" и "МЮ" нашли мертвым в Белграде, пишут СМИ

Telegraf: брата экс-футболиста "Спартака" Видича нашли мертвым в Белграде

Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Старший брат бывшего футболиста московского "Спартака" и "Манчестер Юнайтед" Неманьи Видича Душан Видич найден мертвым в Белграде, сообщает издание Telegraf.
Обстоятельства и причины смерти родственника футболиста не сообщаются. Сам Неманья Видич, который ранее публично не рассказывал о своем брате, пока не комментировал информацию.
Видичу 44 года. Он является воспитанником сербской "Црвены Звезды", выступал за московский "Спартак" в 2004-2006 годах и взял серебро чемпионата России. После ухода в "Манчестер Юнайтед" Видич играл за команду до 2014 года. В составе команды он пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны, трижды выигрывал Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и дважды признавался футболистом года в Английской премьер-лиге (АПЛ). Последним клубом сербского защитника стал итальянский "Интер", в 2016 году Видич объявил о завершении карьеры.
Евгений Ловчев - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Ловчев посоветовал "Спартаку" найти защитника класса Видича
31 декабря 2024, 15:04
 
Футбол
 
