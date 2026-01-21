Брата экс-игрока "Спартака" и "МЮ" нашли мертвым в Белграде, пишут СМИ

Обстоятельства и причины смерти родственника футболиста не сообщаются. Сам Неманья Видич, который ранее публично не рассказывал о своем брате, пока не комментировал информацию.

Видичу 44 года. Он является воспитанником сербской "Црвены Звезды", выступал за московский "Спартак" в 2004-2006 годах и взял серебро чемпионата России. После ухода в "Манчестер Юнайтед" Видич играл за команду до 2014 года. В составе команды он пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны, трижды выигрывал Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и дважды признавался футболистом года в Английской премьер-лиге (АПЛ). Последним клубом сербского защитника стал итальянский "Интер", в 2016 году Видич объявил о завершении карьеры.