"Посоветовал Сане хрень": "Реал" унизил "Монако" Головина на глазах Карпина

Мадридский "Реал" со счетом 6:1 уничтожил "Монако", за который выступает полузащитник российской сборной Александр Головин, в домашнем матче предпоследнего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт подводит итог разгрому в испанской столице и не забывает о других встречах богатого на события футбольного вторника.

Головин мимо плей-офф?

Перед матчем "Монако" в Мадриде приехавший в Испанию главный тренер сборной России Валерий Карпин выложил фото с Александром, подписав его: "Дал Сане несколько советов перед матчем с "Реалом".

Советы, к сожалению, не помогли. Россиянин потерялся на поле "Сантьяго Бернабеу", а "королевский клуб" добыл легкую победу благодаря дублю лучшего бомбардира турнира Килиана Мбаппе (наколотил уже 11 мячей), который начинал свое восхождение на футбольную вершину как раз в стане "монегасков", и голам Мастантуоно, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. А ведь был еще автогол от Тило Керера и один пропущенный "королевским клубом", который одержал самую яркую победу после прихода нового главного тренера Альваро Арбелоа.

Забавно, что в перерыве матча находящийся на трибуне Карпин записал видео, в котором заметил: "По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал".

У "ПСЖ" Сафонова дела не лучше

Ведь во вторник парижане тоже проиграли. И ой как нелегко пришлось действующим победителям ЛЧ в Лиссабоне! Несколько раз отменялись голы парижан, а "Спортинг" на фарте открыл счет ближе к концу встречи... На помощь пришел Хвича Кварацхелия и фирменным ударом в дальний угол сравнял счет. Но нет, миновать неожиданное поражение команде Луиса Энрике не удалось. Португальский гранд сотворил сенсацию (на 90-й минуте дубль оформил Луис Суарес) и осложнил положение чемпиона перед последним туром. В рамках которого, кстати, "ПСЖ" примет английский "Ньюкасл".

Напомним, что вратарь сборной России Матвей Сафонов продолжает восстановление после перелома руки, полученного в героическом финале Межконтинентального кубка в середине декабря. Без него французы проиграли два из трех матчей.

"Арсенал" по-прежнему непобедим

"Канониры" не перестают удивлять: лидеры Английской премьер-лиги (АПЛ) остаются первыми и в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. У "Арсенала" 21 очко из 21 возможного — браво, Микель Артета! Сегодня парни испанского тренера на выезде одолели миланский "Интер". На гол Петара Сучича англичане ответили дублем не забивавшего два года Габриэла Жезуса и точным ударом Виктора Дьёкереша, обеспечив себе прямую путевку в 1/8 финала. Также добавим, что "Арсенал" не проигрывает уже 12 матчей во всех турнирах.

Прошлогодний финалист, наоборот, разочаровывает. "Нерадзурри" проиграли три матча ЛЧ подряд и оказались вне первой восьмерки.

Продолжение бед "горожан"

Одна из главных сенсаций общего раунда ЛЧ. После поражения от "Манчестер Юнайтед" "Сити" проиграл еще и в Норвегии "Будё-Глимт", чьи ворота защищает российский вратарь Никита Хайкин. В середине первого тайма Каспер Хёг оформил дубль за три минуты, а на исходе часа игры фаворита пригвоздили третьим голом. У гостей отличился Райан Шерки, но этого оказалось мало даже для ничьей — 3:1. Возможно, манчестерцы и спаслись бы, вот только на 62-й минуте вторую желтую карточку (два "горчичника" меньше чем за минуту!) получил капитан "горожан" Родри.

"Будё-Глимт" после первой победы в основном этапе Лиги чемпионов попробует побороться за "стыки", но будет очень тяжело… А вот "Манчестер Сити" может потерять место в "восьмерке" лучших и не выйти в 1/8 финала напрямую.

© Соцсети клуба Футболисты "Манчестер Сити" © Соцсети клуба Футболисты "Манчестер Сити"

Конец казахской сказки

В первой встрече игрового дня казахстанский "Кайрат" "влетел" бельгийскому "Брюгге" со счетом 4:1, забив гол престижа на второй добавленной ко второму тайму минуте. У чемпионов Казахстана шесть поражений в семи матчах — дебютант ЛЧ стал первой командой, которая лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Но все равно поздравим "Кайрат" с получением крутого опыта. И пожелаем достойной игры в Лондоне против сумасшедшего "Арсенала".

© Соцсети футбольного клуба Футболисты "Кайрата" © Соцсети футбольного клуба Футболисты "Кайрата"

* * *

В параллельных матчах "Вильярреал" из Испании дома уступил амстердамскому "Аяксу" со счетом 1:2, а "Копенгаген" в меньшинстве смог отобрать очки у чемпиона Италии "Наполи" — 1:1. Помимо этого, "Олимпиакос" в Греции взял верх над немецким "Байером" (2:0), а английский "Тоттенхэм" с аналогичным счетом дома разобрался с дортмундской "Боруссией".

Какие матчи запланированы на среду