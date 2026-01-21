https://ria.ru/20260121/grilish--2069187339.html
Грилиш может пропустить несколько месяцев, пишут СМИ
Грилиш может пропустить несколько месяцев, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Грилиш может пропустить несколько месяцев, пишут СМИ
Полузащитник ливерпульского футбольного клуба "Эвертон" Джек Грилиш рискует пропустить несколько месяцев из-за стрессового перелома стопы, сообщает The...
2026-01-21T00:14:00+03:00
2026-01-21T00:14:00+03:00
2026-01-21T00:14:00+03:00
футбол
спорт
джек грилиш
эвертон
английская премьер-лига (апл)
Новости
ru-RU
спорт, джек грилиш, эвертон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Джек Грилиш, Эвертон, Английская премьер-лига (АПЛ)
Грилиш может пропустить несколько месяцев, пишут СМИ
Футболист "Эвертона" Грилиш может пропустить несколько месяцев из-за перелома