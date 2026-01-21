Рейтинг@Mail.ru
00:14 21.01.2026
Грилиш может пропустить несколько месяцев, пишут СМИ
Грилиш может пропустить несколько месяцев, пишут СМИ
спорт, джек грилиш, эвертон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Джек Грилиш, Эвертон, Английская премьер-лига (АПЛ)
Грилиш может пропустить несколько месяцев, пишут СМИ

Футболист "Эвертона" Грилиш может пропустить несколько месяцев из-за перелома

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Полузащитник ливерпульского футбольного клуба "Эвертон" Джек Грилиш рискует пропустить несколько месяцев из-за стрессового перелома стопы, сообщает The Athletic.
В воскресенье Грилиш отыграл полный матч против "Астон Виллы" (1:0), который прошел в Бирмингеме в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Отмечается, что спортсмен пройдет обследование в ближайшие дни.
Грилиш перешел в "Эвертон" из "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл 22 матча и забил 2 мяча.
Давид Райя - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Лидер чемпионата Англии потерял очки в матче АПЛ
17 января, 22:37
 
ФутболСпортДжек ГрилишЭвертонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
